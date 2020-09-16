小鬼逝世│生前最後身影曝光　黃鴻升如常搭電梯回家臉上盡顯疲態

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台灣男星小鬼（黃鴻升）今日（16日）被發現在家中離世，終年36歲，噩耗震驚全個娛樂圈。據台灣傳媒報道，小鬼昨日（15日）晚上7時多揸車回家，入家門後再沒有出過去，最後於家中廁所跌傷頭部失救不幸離世，他昨晚搭升降機回家的閉路電視畫面亦因此成為世上的最後身影。

小鬼昨晚7時多揸車回家沒有再出過去。（Instagram：@aes_alien）

據台灣傳媒報道，小鬼昨晚7時15分在停車場泊好車後搭電梯返回家中，當時他戴着黑色帽、穿着藍色棒球衫和黑色短褲並孭住斜孭袋，鏡子更反射出他一臉疲態的樣子，之後回到家中就沒有再出到去，直到今日11時27分，小鬼的爸爸如常去他家，卻發現兒子倒臥在廁所門口死亡。

小鬼昨晚回家後一直留在家中，直到今日早上小鬼的爸爸去他家拍門卻沒得到回應。（Instagram：@aes_alien）

小鬼和爸爸感情很好，雖然不住在一起但每天都會見面。（Instagram：@aes_alien）

另外，小鬼於周一（14日）與柯有倫和竇智孔兩個好兄弟一同參與拍攝，當時柯有倫當時還興奮發文：「用積極的心態，去度過艱難，迎來好事的發生 ！」誰料兩日後卻突然傳來噩耗，而該照片亦成為小鬼生前最後一張合照。

小鬼於周一與柯有倫（左四）和竇智孔（右三）兩個好兄弟拍攝。（Instagram：@alan_kuoyoluan）

該照片亦成為小鬼生前最後一張合照。（Instagram：@aes_alien）

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