小鬼逝世｜黃鴻升綜藝感強　與羅志祥主持《娛百》成90後集體回憶

台灣男星黃鴻升（小鬼）今日（16日）驚傳在北投家中逝世，終年36歲，經警方初步調查，小鬼有機會是從浴室走出來時，不慎滑倒後倒摔頭部受傷而臥伏在床邊，失救死亡。其實小鬼擅長主持綜藝節目，因節目《娛樂百分百》而上位，跟羅志祥（小豬）拍檔令人印象深刻。

小鬼黃鴻升今日驚傳死訊，終年36歲。(Instagram@aes_alien)

小鬼18歲就已經出道，2002年，他以「小升」之稱在兒童節目《下課花路米》擔任主持人，後以三人團體「HC3」進軍樂壇（其餘成員為陳柏霖和遠藤章造），但不久後便解散，之後又曾組男子團體「丸子」（另兩位團員為韓宜邦（Junior）及林埈永（綠茶）），但成軍不久後便告解散，小鬼開始單獨發展，也漸漸開展了他的綜藝之路。

他先後在《娛樂 歐MyGod》、《生存巴士》和《娛樂百分百》等綜藝節目參與主持和代班主持。2006年，成為《娛樂百分百》的正式主持人，與（非正式結拜）師父羅志祥以及後來加入的簡愷樂、威廉、敖犬一同主持。直至2015年12月，他離開《娛樂百分百》的主持工作，以專注自己的歌唱和視影演員事業。直至離世前，他仍有主持節目《綜藝玩很大》，他的性格和主持風格風趣幽默，深受大量粉絲喜愛，令《娛樂百分百》成為90後的集體回憶。

小鬼逝世| 同羅志祥主持《娛樂百分百》結緣 因講對方壞話致反目

小鬼逝世│曾因《綜藝玩很大》失落三連霸自責：小弟無法助攻成功

小鬼逝世｜被笑「綜藝咖」憑《角頭》揚名︰希望大家用演員提起我

2008年，仍算是主持新秀的小鬼黃鴻升（左）。（視覺中國）

小鬼除了在2015年憑獲主持節目《娛樂百分百》獲提名第50屆金鐘獎外，在2018年8月，他加入《綜藝玩很大》主持行列後，翌年也與吳宗憲和林柏昇一同入圍第54屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎。另外，小鬼也有演出不少電視劇，以《剩女保鏢》、《逃婚一百次》和《巷弄裡的那家書店》最令人印象深刻，他在歌、影、視三方面均有成就，令無數粉絲感到惋惜。

粉絲喜歡小鬼的可愛和搞笑。（YouTube影片截圖）

點擊下圖回顧︰