鬼同妳上位｜夜訪已故巨星傅聲大宅　七仙羽：屋主一早到咗

ViuTV靈探真人騷節目《鬼同你上位》邀請了8位在娛樂圈有有憧憬和夢想的女藝人參與，以第一身視角帶觀眾遊歷各個香港的「靈異」地方。而昨晚的第二集中，主持火火以及師傅七仙羽就帶同一班參賽者來到一位已故巨星的大宅進行靈探，師傅更指「屋主」在拍攝當日亦有在場。

在參賽者入屋靈探之前，七仙羽師傅聲稱已進行「召喚」儀式，而屋主亦有在場。（截圖）

其實當日節目所拍攝的「已故巨星」大宅，其實是指於1983年車禍逝世的功夫巨星傅聲。1971年入行的傅聲在電影《警察》而在聞名香港，1977年與甄妮結婚，二人的婚禮稱得上是當時當樂界的世紀婚禮，場面非常勢大！可惜，1983年7月6日，傅聲在家附近發生撞山車禍，翌日宣布不治，終年28歲，震驚整個娛樂圈。自從傅聲去世之後，其故居亦出現了不少靈異傳聞，例如出現怪聲，又有指傅聲仍然居住在故居，所以一直沒有出售。即使傅聲的車禍亦有涉及靈異傳聞，流傳當年傅聲的哥哥張震聲向警方提過事發之前見到有十幾個穿着運動裝的人對我們招手。

睇返節目《星光傳奇：傅聲》嘅片段：

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雖然畫面上並沒有見到任何異象，但師傅七仙羽走明屋內有靈體，更指「屋主」亦有在場。她又透露已與屋內的「它們」預先表明是拍節目，以確保參賽者的安全。而師傅七仙羽亦提到自己知道屋主的喜好，稱屋主不會喜歡身材豐滿的TOTO，不過會有少少喜歡Denice（林鈺洧），而原因是她與屋主的太太的樣貌相似。

師傅是否暗示Denice與甄妮長相相似？睇睇Denice的IG相：

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同場加映：

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IG中嘅Mangie

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