使徒行者｜6位浮誇演技藝人　鄭嘉穎靠誇出位仲有廣告拍

無綫（TVB）深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者2》（2017），今晚（29/8）深夜便開始播放敍事線順住落的《使徒行者》（2014）。《使徒行者》劇中各個重要角色都很有發揮機會不論是主角爆Seed（林峯飾）、釘姐（佘詩曼飾）、歡喜哥（許紹雄飾）、卓Sir（苗僑偉飾）以及莫羨昕（陳敏之飾），還是配角猜Fing（林偉飾）、木蝨（梁烈唯飾）以及撻沙哥（彭懷安飾）、Marco（鄧健泓）等，所有人物都刻劃細緻兼有個人魅力。

昨晚呢一集，鄧健泓真係好賤。（TVB截圖）

昨晚（16日）播出的一集鄧健泓被陳敏之發現是變節的警察，然後想殺人滅口，而鄧健泓這一集的演技七情上面，浮誇到極點。不過浮誇並不代表演技不好，只是會令觀眾印象深刻。其實有很多演員的浮誇演技令到至今成為經典，網民不時都會討論。

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若說到浮誇演技必定有何遠東、鄭嘉穎、萬梓良、馬景濤和電影《食神》的楊師傅都很經典，鄭嘉穎更憑「呀」為他帶來不少工作機會。

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