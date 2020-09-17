這就是街舞3▪專訪|24歲洪楊才貌兼備　靠獨特Locking風格闖入27強

內地綜藝節目《這！就是街舞》第三季已接近尾聲，由於今季主要以團體舞蹈為主，加上剪接問題，導致有舞者近幾集才逐漸被觀眾看到，其中一位令大家印象深刻的，就是Locking舞者洪楊。

出生於1996年的洪楊是一位出色的新生代舞者，來自王一博戰隊，由海選一路同各位前輩走到27強。在100進70階段，洪楊與羅永勝、李瑩、何曲文演繹Locking齊舞《鎖》，當時更以四票通過，奈何在正片中並未呈現完整版，實在有些可惜。直到第7集火舞台，觀眾才慢慢發現洪楊，結果在第9集中止步，令不少網友抱怨「這街最帥的帥哥，鏡頭給太少了，沒看夠」。不過對此，洪楊並不遺憾，他坦言：「遺憾不遺憾不在於鏡頭多或者少，而是在於自己有沒有努力做好每一步，是金子總會發光的，走好每一步對我來說比鏡頭多少更重要。」

洪楊表示在海選之後的每一次錄製，自己都有備好臨別感言，因為身邊的人都很強，在節目中的壓力也很大，每一輪都是盡全力，但短時間的努力無辦法決定一個人的實力，所以一直有兩手準備。（視頻截圖）

今年是洪楊跳舞的第7個年頭，講起同街舞的緣分，他透露在初中畢業時，原本家人想讓他嘗試拉丁舞，由於自己內心很排斥，當時又正好見到舞蹈機構在教街舞，徵得家人同意後，就「陰差陽錯」地選擇了街舞，一開始接觸的就是Locking：「當時學了兩個月，然後那個老師回了上海，我家那邊就沒有Locking老師了，之後跟新的老師學Popping。」然而，洪楊發現自己喜歡的還是Locking，於是讀大學時，到杭州進行系統性地學習，現在也有接觸Hiphop和UK Jazz Dance，他表示：「只要是我喜歡的東西，我都願意去接觸。」在大學第三年，洪楊慕名到日本，向Hanaiさん與Take-Cさん兩位老師學習Locking：「嚴格意義上來說，在日本待的一年多決定了我現在的風格和想法，那段期間以及回國後的一年，也是我舞蹈進步最快的時候。」

洪楊身上散發著一種日系男生的感覺，清新簡約。（微博@洪楊Hoyadda）

其實洪楊畢業於浙江傳媒大學日漢雙播音專業，且進入大學之前，一直在學習聲樂，外貌與聲線自然會優越些。但在中學最後一年，他發現以後不想從事與唱歌有關的工作，因此轉學播音。「在大學畢業之前，我也有想過要不要去電台或者電視台一邊工作一邊跳舞，成為一個半職業舞者，但是那樣的話我覺得我的生活不一定會很開心。」幸運的是，洪楊向家人表露想行「職業舞者」道路的願望後，獲得了他們的支持：「我的原話大概是：『我想了很久覺得還是想在跳舞方面努努力，所以我打算去上海發展，但是有可能生活過得不是很好，前期也賺不到很多錢，但是希望你們可以支持我一把。』」於是洪楊便一窮二白去到上海，一步步捱到現在，「只能說我運氣比較好啦，到上海之後團隊裡的老師都很照顧我，做活動什麼都會帶上我，其實相對於很多同樣情況的人來說，我已經不算苦了，所以我也特別感謝當時給予我幫助的所有人。」

洪楊在大學第四年通過考核加入上海Locking舞團「Wiik Family」，一班優秀的Locker包括葉正（左一）、葉音（右一）、達達等都是屬於該舞團，葉音更是《這！就是街舞》第二季冠軍。（微博@洪楊Hoyadda）

通過《這！就是街舞》第三季，洪楊被越來越多的人熟知，濃眉大眼，溫文儒雅，很多網友都大讚「明明有顏值，偏偏要靠Locking」，有外形又唱跳兼備，主持也不在話下，做偶像也綽綽有餘，不過洪楊笑言：「我一直是一個堅持做自己想做的事情的人，還是會繼續做舞者。但的確要為自己的生計考慮一下，這是一個很現實的問題，以後的路誰知道呢？重要的是做好現在。」

雖然在節目中的比賽已經止步，但洪楊的舞者之路還很長，相信他憑藉對舞蹈的熱愛與激情，會繼續發光發亮，也期待看到更好的他！

洪楊會繼續參加一些傳統街舞比賽。（微博@洪楊Hoyadda）