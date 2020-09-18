小鬼逝世｜黃鴻升遺體下午解剖釐清死因　靈堂開放親友弔唁

台灣藝人小鬼（黃鴻升）16日驟逝，享年36歲。離世後他的遺體暫時冰存在台北市第二殯儀館，預計今天下午2點30分移至板橋殯儀館（板殯）解剖釐清死因，而他的追思靈堂將在9月19日至21日，每天上午10點至傍晚6點開放親友和藝人朋友弔唁，並懇辭奠儀與花籃。

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小鬼16日上午11點多被59歲父親發現時已無生命跡象，臉朝下趴地，口鼻流血、嘴唇撞腫，檢警相驗遺體後，初步排除外力介入；法醫高大成曾指出，小鬼死因分別有心肌梗塞和在浴室跌倒2種可能，今天下午將於板殯進行解剖釐清死因。

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而他的靈堂將設置在龍巖A館301室，於19日至21日開放3天，每天上午10點至傍晚6時，僅開放親友弔唁，並懇辭奠儀與花籃；而滾石唱片也透露目前追思音樂會相關事宜還在籌備討論中，待確認後會另外公布。

小鬼黃鴻升遺體16日在父親（右）、經紀人及親友等，陪同送往台北市第二殯儀館。（聯合新聞網授權使用／記者黃義書攝）

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