小鬼逝世｜與小豬羅志祥不和內幕曝光？黃鴻升酒後真言網民眼濕濕

台灣藝人小鬼（黃鴻升）日前驚傳北投住處過世，享年36歲，消息一出後，引起大批藝人及粉絲哀悼，連不是小鬼粉絲的民眾都非常感慨，台灣討論區PTT上也是哀嚎一片，而小鬼與羅志祥先前曾是好友，2015年後兄弟情誼轉淡，當時眾人也紛紛臆測兩人鬧翻是炒作還是真的鬧翻，對此，有網友就在網上分享小鬼的「醉後真言」。

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該名網友在PTT上留言透露，多年前，因為工作的關係，跟小鬼一起喝過酒，當時是一個廠商約的酒局，小鬼剛好跟廠商是不錯的朋友，因此就連同小鬼的朋友一起喝酒，網友表示，自己當時很白目的問到「你跟小豬鬧翻是真的嗎？還是炒作？」，沒想到小鬼的回應讓他出乎意料。

小鬼回應到，與羅志祥鬧翻是真的，「不過沒事了，他其實不想製造這種話題，也很感謝小豬提攜」，此番言論也讓該網友大大讚賞，並直呼「你要知道在喝酒的時候，而且大家都喝多了，他還能說出這種不帶抱怨的一番話，也不吐苦水，真的很難得」，真相曝光後，許多網友都感到非常鼻酸，認為「小鬼人還不錯年紀又輕 ，感慨好人不長命和人生無常」。

網友分享與小鬼喝酒的經驗。（PTT）

據了解，小鬼和羅志祥一起主持節目《娛樂百分百》近10年，不過卻在2015年爆出不合，原因是羅志祥不滿小鬼在背後說自己壞話，兩人因此鬧翻，之後就不再同台也鮮少有互動，如今小鬼猝逝，過往恩怨也煙消雲散，羅志祥也在IG上發全黑圖片的限時動態，震驚寫下「為什麼會這樣」。

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