小鬼逝世︳黃鴻升父親1句令浪子收心養性　7年來信用卡存摺全交他

台灣藝人「小鬼」黃鴻升昨（16日）證實過世，消息一出讓各界相當震驚。黃鴻升非常孝順，住家也是買在爸爸家的附近，他曾分享出道後家人擔心他收入不穩，為了證明給爸爸看，持續7年把提款卡、印章全給爸爸保管：「我是領我爸月薪。」

爸爸有時會依收入調整小鬼的生活費，「我只要努力這個月收入不錯，他（爸爸）會給我多加一點（零用錢），帳戶、印章所有一切都在爸爸那裡，盡量自給自足。」被問及月薪多少，他表示數字足以負擔生活，要吃東西養活自己都沒問題。

小鬼自小與父親相依為命，他非常尊敬父親。（IG圖片／aes_alien）

至於當初怎麼會決定財務交由爸爸管理，黃鴻升當時說：「有一年他突然看我本子，說我怎麼只有這點錢，說了重話『你怎麼這麼不自愛！』我從沒聽過他說『太令我失望』這種話，我讓他失望了。我是很極端的人，要做給他看，第二天把本子、印章、提款卡、信用卡都給爸，我只拿副卡，其他的都給他。」

按圖回顧小鬼生前的搞笑點滴：

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為了證明自己，黃鴻升說到做到，當時拿著提款卡對爸爸說：「交給你，從現在開始每個月給我多少。」之後便持續7年靠著爸爸給的「月薪」生活：「我會想辦法變賣自己的東西去度過，這個月不錯會多給我幾千塊。」

至於限制金錢會不會擔心影響自己的感情？對此爸爸的想法也深深影響小鬼，他說：「我有問過這樣我沒錢怎麼把妹？我爸說用錢把妹，妹不會長久，感情最後會分手絕對不是因為錢。」

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