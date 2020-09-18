小鬼逝世｜最後全家福曝光　親妹：失去你的痛已經超乎我的想像

台灣藝人黃鴻升（小鬼）16日在北投家中猝逝，終年36歲，消息震驚娛樂圈。在圈中人緣極佳的他連日來都有不少與他合作過的藝人兼圈中好友在網上發文悼念，他的親妹黃婷婷亦打破沉默，發長文悼念哥哥，令人心痛。

小鬼黃鴻升疑在家中摔倒失救死亡，終年36歲。（IG圖片／aes_alien）

她在IG坦言：「我不好，失去我哥我怎麼可能會好？但為了不讓他有牽掛，我會努力好好的。」她又透露透露跟哥哥感情很好：「現在我終於明白了，我也好羨慕我自己以前有你這麼棒的哥哥陪着，一直在哥哥的大翅膀保護之下，他教會了我很多事，現在連最痛苦的失去，也是他教會我的。」

小鬼妹妹黃婷婷首發聲！（IG/@teen520）

小鬼將外甥林勢視如己出，亦是林勢的「最佳舅父」。（Instagram：@aes_alien）

她又嘆二人的兄妹緣分不夠長：「原來失去你的痛已經超乎我的想像，晚上我睡不好，但我努力讓自己睡着，因為我不想錯過你來看我的機會，但我知道你要見的人很多，我可以等，最後再來也沒關係，只要記得來就好，這輩子我們兄妹的緣分不夠長，但是夠幸福就好了，我已經開始好想你了！」

每個字都令人心痛！（IG/@teen520）

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