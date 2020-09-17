小鬼逝世│黃鴻升是6歲外甥的「最佳舅父」　網民：將來必成好爸爸

台灣男星小鬼（黃鴻升）周三（16日）被發現在家中失救不幸離世，終年36歲，噩耗震驚全個娛樂圈。小鬼生前人緣極佳，在圈中有不少知心好友，由於他擁有一顆童心猶如長不大的大細路，經常能與小朋友打成一片，因此他常常化身「湊仔公」照顧黃小柔、賈靜雯及竇智孔等好友的小朋友，可愛互動曾令不少網民心想：「小鬼未來必定會成為個好爸爸」。可惜天意難違，小鬼未能成為人父就已經離開這個世界。

賈靜雯：「我的大女兒Angel 因為有你這位乾爹也開始了人生創作，你的開啟讓她畫出了第一幅天使畫作，我們的友誼，因為有你的無私善良也得到了該有的幸福。」（Instagram：@alyssachia）

雖然小鬼沒機會做人爸爸，但他亦是不少好友子女的好契爺，亦是他妹妹兒子林勢的「最佳舅父」。小鬼和外甥感情很好，兩人取林勢和舅舅的諧音以「04與99」見稱，不知還以為兩人是父子。喜歡小朋友的小鬼自外甥六年前出世起，已經將他視如己出，不但經常買玩具給他玩、教他寫字、一起周圍玩、更一起排排坐看外甥最愛的偶像BTS，最近小鬼甚至帶林勢一起拍《綜藝還很大》。現年6歲的林勢更愈大愈像舅舅小鬼，由他的衣著打扮到表情都猶如倒模一樣，網民大呼他長大後必定像小鬼一樣帥氣。

小鬼將外甥林勢視如己出，亦是林勢的「最佳舅父」。（Instagram：@aes_alien）

小鬼和外甥愈來愈似樣。（Instagram：@anson04）

小鬼不幸離世後，網民紛紛去他最愛的外甥林勢的Instagram留言，希望他能夠好好長大，亦希望他以他的舅舅為榮：「04，永遠要記得99的好」、「你的99在天上當天使一定會保護你的」、「長大後替99保護爸爸媽媽和阿公」、「04，要記得你有一位愛你的小鬼舅舅！」

小鬼和外甥感情很好，兩人取林勢和舅舅的諧音以「04與99」見稱。（Instagram：@anson04）

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