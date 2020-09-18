小鬼逝世｜《娛百》播舊片悼念　妹手寫信：希望30歲後你一切順心

台灣藝人黃鴻升（小鬼）16日在北投家中猝逝，終年36歲，消息震驚娛樂圈。在圈中人緣極佳的他連日來都有不少與他合作過的藝人兼圈中好友在網上發文悼念，而小鬼主持了9年半的節目《娛樂百分百》亦於YouTube重播昔日的節目片段，當中一封由妹妹婷婷為慶祝小鬼30歲生日的書信，再一次令觀眾淚崩。

紀念片中所指的兩封信，第一封是妹妹在小鬼去世後在IG所寫的，另一封就是6年前的慶生信。（YouTube截圖）

小鬼在2006年開始為八大綜合台的娛樂新聞節目《娛樂百分百》擔任主持，一做就是9年半，雖然傳聞中最後是與師傅小豬羅志祥鬧翻不歡而散，但小鬼在2016年離開後也表示《娛樂百分百》是他的家，對節目仍然超有感情。

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小鬼妹妹黃婷婷(左1)。（IG/@teen520）

9月18日，小鬼去世後第3日，《娛樂百分百》亦於YouTube重播昔日的節目片段，網民看後即時淚崩，紛紛留言表示悲傷。 於2013年11月28日的《小鬼黄鴻升慶生會》中，小鬼的親妹婷婷親手寫給他的一封信：「從你踏入娛樂圈到現在，看你漸漸的進步，其實我很開心，能夠有現在的成績，都是你不懈怠努力而來的，記得丸子剛剛解散的時候，你為了不讓我們擔心，每天都假裝有工作，很忙碌，一大早就出門，等到家人都睡了，你才默默的回家，後來很幸運的接下公視外景主持，我們明明房間就在隔壁，但就可以一個月都見不到佊此，因為你每天都比我早出門，也比我晚回家......」

說到這裡，鏡頭前的小鬼不忍淚崩，點擊下圖看完小鬼妹妹的手寫信內容：

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