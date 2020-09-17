袁潔瑩與好友湯寶如江欣燕慶祝51歲生日　面容消瘦狀態欠佳

淡出娛樂圈多年的袁潔瑩在前日（15日）度過51歲生日，一眾圈中好友包括湯寶如、江欣燕、關寶慧、黃百鳴一起為她慶生。相中的袁潔瑩身穿橙紅色上衣，雙手捧着蛋糕，對住鏡頭微笑，但她面容消瘦，眼神疲憊，似乎狀態欠佳，與前年慶祝生日時的狀態相差甚遠。

袁潔瑩日前與湯寶如、江欣燕、關寶慧、黃百鳴一起慶祝51歲生日，相中的她面容消瘦。（IG@emilykwanpowai）

袁潔瑩前年慶祝生日時依然狀態Fit爆！（微博@溫碧霞irenewan）

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袁潔瑩在15歲時被黃百鳴發掘進入演藝圈，與羅美薇、陳加玲等人組成「開心少女組」，更憑主演《開心鬼》系列打出名堂，留着短髮的她憑藉古靈精怪的少女形象大受歡迎，星途大好。之後袁潔瑩陸續演出了《笑傲江湖》中的藍鳳凰、《鹿鼎記》中的雙兒，加入TVB後更主演了多部劇集，可惜她在1994年患上厭食症，對她的事業造成極大影響，其後她漸漸淡出幕前，直至2013年獲曾志偉邀請，參演劇集《女人俱樂部》。如今51歲的袁潔瑩依然單身，面容消瘦令不少粉絲大感擔心。

袁潔瑩當年獲黃百鳴發掘入行，短髮形象深入民心。（電影截圖）

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