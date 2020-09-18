錦繡南歌｜沈樂清扮豬食老虎神憎鬼厭　關雪盈被辱罵印證不是花瓶

因應時代的轉變觀眾接受的範圍亦愈來愈廣闊，比起從前更容易接受反派角色，雖然心裡不快口裡不停咒罵，但就此反映出認同演員的演技。好似無綫熱播中的古裝劇《錦繡南歌》，當中的沈府二小姐沈樂清（關雪盈飾）就是表表者，令她人氣急升收穫不少粉絲。

關雪盈演奸角令人看到牙癢癢。（《錦繡南歌》微博圖片）

有收看《錦繡南歌》的觀眾都知道，沈樂清作為沈家二小姐，一直都是家中的掌上明珠，雖然只是寄養但沈家主人早就當她是親身女兒。但萬萬沒想到沈驪歌（李沁飾）的到來，分薄了她在沈家的寵愛，令她感到不滿懷恨在身，不斷設局置李沁於死地。除此之外，二人因為共同喜愛男主角劉義康（秦昊飾），但他只傾心於李沁關係，再令關雪盈嫉妒心重，除陷害她之外就連家人亦不放過，是一位逆我者亡的可怕女人。

關雪盈一直陷害李沁，令人神憎鬼厭。（《錦繡南歌》微博圖片）

現年只有25歲的關雪盈長相精緻，五官深邃，散發出鄰家女孩氣息，給人一種無害感。或許正因為如此她出演沈樂清演得唯妙唯肖，在人前裝扮得楚楚可憐，私下卻攻心計得很，所以觀眾才愈看愈憎恨她，恨得大家牙癢癢。當然大家知道這只不過是表演，所以大家都對她有讚無彈：「演的壞人蠻像」﹑「沈樂清不是花瓶」等，認同她的演技。

而她亦不是第一次出演壞人，2018年出演古裝劇《如懿傳》 的嫡公主璟瑟就已經令人神憎鬼厭。又是因為嫉妒心重而不斷陷害如懿（周迅飾），當時她的表演已經受人稱讚。

《如懿傳》中出演璟瑟已經令人憎恨她。（微博圖片）

關雪盈亦因為出眾的外表曾入選「南北方美女校花」名單中，是大家公認的大美人。她除了是一位美人之外，更懂得鋼琴﹑古筆演奏，而且從小學舞蹈多才多藝，正因為如此在11歲以優秀成績考入「解放軍藝術學院」的舞蹈系，而該學院對學生各方面的要求都是非常嚴格的，不招超過12歲有舞蹈專業功底的小學生，而且要經過多輪面試才有機會進入該校，因為每年招生人數不超過20 位，可想而知關雪盈多麼厲害。

出眾的外貌被選為校花。（MarsGaoo微博圖片）

長相出眾又多才多藝的她，其後以優秀成績考入北京電影學院，當年以16 歲之齡就考入表演系，相當厲害。入學後的第一年她立即受到導演青睞，獲邀出演《夏都故事》的女主角，比起許多學長姐來得幸運。目前她微博追蹤人數超過200 萬人追蹤，星途被看好。