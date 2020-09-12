【錦繡南歌】TVB隔5個月播李沁劇集　要挑戰高收視有難度？

近年無綫電視（TVB）幾乎都會安排一至二部內地劇，安排在黃金時段內播出，不過大部分都收視低迷，草草播完就算不禁令人覺得根本就是用來攝時間。而即將在下星期一（14日）播出的內地劇《錦繡南歌》亦似乎離不開低收視的命運，注定不會成為第二部爆紅劇集《延禧攻略》，總究離不開以下幾個因素。

《錦繡南歌》將在下星期一播出。（《錦繡南歌》微博圖片）

《錦繡南歌》的故事背景設定在南北朝時期，主要講述女主角沈驪歌（李沁飾）為父母﹑兄弟姐妹﹑天下百姓報仇，卻不小心愛上了仇人劉義康（秦昊飾），之後二人誤會解開相知相愛，對外攜手對抗侵國敵人，對內制抗謝、王兩家族的勢力故事。

劇情空洞豆瓣只得5.8 分

故事聽到這邊不禁令人覺得又是一部狗血劇情的劇集，雖然有兩位好演技的主角李沁﹑秦昊助陣，可是口碑依然差勁，被觀眾吐嘈劇情空洞﹑故事漏洞百出等，在知名影視平台豆瓣只得5.8 分而已，根本就不合格。而內地總播放量破30 億人次點擊收看而已，離爆紅劇集點擊的300 億至400億人次收看，相差甚遠。

劇集在內地口碑不太好。（《錦繡南歌》微博圖片）

既然在內地成績不太可觀，相信在香港的成績注定亦不太理想。因為根據過去TVB播放的內地劇，似乎只有宮鬥劇﹑武俠劇是最受歡迎，就好似《倚天屠龍記》﹑《延禧攻略》﹑《射鵰英雄傳》等，而《錦繡南歌》又不是宮鬥﹑武俠類劇情，似乎不合香港觀眾口味。最好例子就是《瑯琊榜》在港播出平均收視只得18點，更何況劇集在內地是爆紅劇，同樣不獲香港觀眾青睞。

武俠劇似乎較受香港觀眾歡迎。（《倚天屠龍記》微博圖片）

演員問題

其次《錦繡南歌》只有張兆輝一位較香港人熟悉的演員演出而已，而且他只是在劇中出演一位將軍，戲份不多早早就死了。如此一來香港觀眾對於主角們又不太熟悉，自然少了親切感會感到陌生而沒有收看意慾。

去年TVB播放視帝黎耀祥的首部內地劇集《鳳弈》，他在劇中擔任第二男主角自然戲份多，可是觀眾仍然無感平均收視只得18 點，令人感到相當意外，更何況張兆輝只是配角而已！

張兆輝戲份不多會早死。（《錦繡南歌》微博圖片）

剪輯會造成劇情不通

其三因為內地劇的集數會比較長，而《錦繡南歌》就有53 集，眾所周知TVB會進行剪輯，將會剪去5 集變成48集，有指因為本身劇情已經空洞，再加上剪輯，可能會令劇情更加凌碎，恐會造成劇情不承接有漏洞。

《錦繡南歌》有53 集，但tvb會剪輯成48 集。（《錦繡南歌》微博圖片）

9 月份是冷淡期？

其四《錦繡南歌》被安排在9月份播出，但根據過往收視成績，不難發現近來在9月份播出的劇集收視率通常都較低，好似《街坊財爺》平均只有24點﹑《燦爛的外母》平均只有23 點﹑﹑《陪著你走》平均只有22 點等，是一個收視率的冷淡期。

雖然綜合以上的因素《錦繡南歌》似乎收視高開有一定阻力，不過又不是沒希望創下高收視的。事關女主角李沁深受香港觀眾歡迎，在今年3 月播出她主演的劇集《慶餘年》，她的高顏值吸引不少人眼球，演技又不是差，大家對她有好感。而只是相隔5個月時間，李沁又再次同香港觀眾見面一定有吸引力，而劇集未播有網友就在討論區表示，會因為李沁而收看，衝着這一點劇集又不一定會灰燼的。

李沁在香港有許多粉絲。（《錦繡南歌》微博圖片）