【錦繡南歌】阿奴犧牲被殺觀眾爆喊　李釗人氣急升私服仲吸睛

內地古裝劇《錦繡南歌》在無綫熱播中，首播劇情已經引人入勝，節奏明快又緊張虐心，其中阿奴（李釗飾）的死更令到不少網友爆喊。正因為如此為李釗帶來了不少關注，同時該劇互換身份的橋段被指同劇集《錦繡未央》相似，疑有抄襲之意。

《錦繡南歌》一開的始劇情同《錦繡未央》相似。（《錦繡南歌》微博圖片）

有收看《錦繡南歌》的觀眾都知道，沈驪歌（李沁飾）一行人去到彭城王府藉表演之名作刺殺劉義康（秦昊飾）為實，沒想到在行動中失敗，其中沈驪歌的好姐妹阿奴（李釗飾）就為了保她一命，只好自己衝出去作出犧牲，最後死在沈驪歌面前。

這一場戲李沁同李釗的演繹都非常到位，李釗的角色人設令觀眾非常興奮，在同李沁分別的時候，她眼睛泛紅一邊微笑着一邊交待後事，在她臉上完全看不見對害怕的恐懼，在被殺死之時，還能綻放燦爛的笑容堅決地赴死，完全帶令觀眾快速進入角色中。其次，面對好姐妹的死亡，李沁瞬間崩潰爆喊抽搐，眼神充斥著無奈，表現出心死的一面，分別畫面令不少網友心痛爆喊，這一場戲情感能力感染力好强。連一些自認不容易喊的網友都被她們所打動：「我居然掉眼淚了，我可是個沒有感情的看劇機器啊！」

李釗（上圖）同李沁的分別場面，非常打動人。（李釗微博圖片）

雖然只出現短短兩集而已，但李釗卻因此帶來不少收穫，畢業於中央戲劇學院的她除了演技獲大家認可之外，她的人氣亦上升不少。更有網友指她有明星臉，在笑的時候特別似女星佟麗婭，事關她們都有一顆小尖牙，笑起來特別可愛親切，目前她微博追蹤人數就達10732 萬人，作為新人來講成績非常不錯。

李釗被指似佟麗婭。（李釗﹑佟麗婭微博圖片）

另外，《錦繡南歌》聽起來同多年前一部劇集的劇名非常相似，就是由唐嫣主演的《錦繡未央》，不禁令人覺得二者是否有關聯？原來二者確有關聯，《錦繡南歌》是由《錦繡未央》同一班底打造，號稱是《錦繡未央》的姐妹作，但劇情完全沒有關聯，更一直強調是原創劇本。

而網友就不認同該劇是原創劇本，既然是原創又為何那麼巧合地同《錦繡未央》一開始的橋段一模一樣。仔細發現下《錦繡南歌》不少角色都對應上《錦繡未央》，就好似沈驪歌就是馮心兒（唐嫣飾），同樣地用了其他人身份變成了另外一個人﹑而阿奴就是李未央（李依曉飾）同樣地因為死去，而叫女主角替自己完成夢想﹑女主角在非親生家庭中一直備受質疑，無懼地突破困難等等，劇情主線幾乎是相同，不講還以為是翻拍添，備受質疑只是搬字過紙而已。

女主角有好多相同的地方。（《錦繡南歌》﹑《錦繡未央》微博圖片）

另外，有網友則指《錦繡南歌》根本就是出自《錦繡未央》同一改篇小說《庶女有毒》的內容而已。網友猜測因為《庶女有毒》的原著過長關係，《錦繡未央》只改篇了上半部份，而《錦繡南歌》根本就是下半部份，否則劇情又怎麼會那麼相似呢？所以有網友就揚言《錦繡南歌》好意思說是原創劇。

《錦繡南歌》被指抄襲小說《庶女有毒》的下半部份。（《錦繡南歌》微博圖片）