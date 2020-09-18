44歲金鍾國不結婚原因曝光　尹恩惠洪真英都只是節目效果？

韓國男藝人金鍾國（金鐘國）15年前因一首《可愛》爆紅，成為《Running Man》主持人後更是成功衝出亞洲，以「能力者」的角色獲得巨大人氣。可是今年44歲的金鍾國不時被公開催婚，近日韓國網絡上一篇以「金鍾國不結婚的理由」為題的文章成為焦點。

金鍾國除了與尹恩惠傳過緋聞，近年亦與宋智孝和洪真英等被節目湊成一對，但他都從未沒有認過愛，只是公開認過曾有一名交往了7年的女朋友。44歲的金鍾國多次被催婚，就連粉絲都希望Oppa能早日尋到幸福。近日網上一篇分析金鍾國不結婚的文章成為熱話，當中的原因更是令粉絲哭笑不得。

曾有初中生於節目上示愛金鍾國，請對方一定要等她。（YouTube截圖）

金鍾國和洪真英等一直被湊成熒幕CP。（網上圖片）

金鍾國出道以來緋聞極少！

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文章講到曾有一位喜歡金鍾國的初中生，在節目《看見你的聲音》第7季上向金鍾國示愛，甚至高興到流下淚水。當時被問到想對金鍾國說的一句話，該女生回答「我想跟你結婚，哥哥請一定要等我」，令金鍾國表現慌張。金鍾國向來非常寵粉，所以不少粉絲看過文章後表示「原來哥哥在等她成年」，揶揄條件不錯的他卻遲遲未有戀愛消息。

金鍾國今年44歲，因此粉絲都擔心Oppa，希望他能找到自己的幸福。（IG/@kjk76）