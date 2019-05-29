《Running Man》金鍾國自爆曾有結婚對象　網民估尹恩惠定宋智孝

今年43歲的韓國男星金鍾國，因出演《Running Man》等綜藝節目，海內外都有着非常高的人氣。而滿身肌肉的他，出名喜歡健身做運動，又有「能力者」和「老虎」的稱號。多年一直鮮有緋聞的他，竟在節目大爆自己曾有一任想結婚的前女友？

出道多年，曾與金鍾國傳過緋聞的女藝人，可說是一隻手數得哂。除了尹恩惠外，就是一直被《Running Man》主持人拉紅線的宋智孝，不少粉絲都非常希望金鍾國能夠盡快遇到終身伴侶。日前（26日）播出的《我家的熊孩子》中，金鍾國在車上聽起自己於2010年推出的離別歌《我的心是愛》時，講起自己過去的感情史。他講到曾有一任想結婚的女友，更想像過與她結婚的話好像會感動到流淚，可是兩人最後分手收場，而之後金鍾國也沒有遇過讓他有同樣的感覺的人。

金鍾國講到：「原本愛情就是更喜歡的人是罪人。」（《我家的熊孩子》截圖）

一齊聽下金鍾國嘅愛情史：

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金鍾國其後嘆了一口氣，更講到：「看來要遇到好的人…」似乎對愛情也非常懇切。金鍾國也講到每次分手後，他會立即到Gym Room健身，由於平時也非常熱忱做活動，因此身邊的朋友也難以發現。除此之外，金鍾國更會戴起耳機瘋狂跑樓梯發洩。節目播出後，網民當然非常關心金鍾國口中的「結婚對象」，同時成為韓國網絡的熱話。不少網友猜測金鍾國口的前女友，正是傳緋聞傳足數10年的尹恩惠。

除了尹恩惠和宋智孝外，不少觀眾都大讚洪真英與金鍾國非常合襯。（《Running Man》截圖）

金鍾國傳說中的「結婚對象」是誰呢？