新冠肺炎｜韓國演藝圈接連中招　《Running Man》宣布停拍一星期

新冠肺炎（COVID-19）在韓國掀起新一輪疫情，早前更波及到演藝圈，演員金元海、徐成鍾及許東元，就連網絡漫畫《看臉時代》的作家朴泰俊亦先後確診，令多部韓劇要暫時停拍。而三大電視台之一的SBS今日（24日）亦宣布人氣綜藝《Running Man》及《家師父一體》將停拍一個星期，以藝人和工作人員的安全為優先。

《Running Man》一跑就10年，尤其在海外有着高人氣。（SBS）

據韓國傳媒報道，SBS位於上岩的辦公大樓早前有名員工確診，隨即將大樓封鎖，直到昨日（23日）才重新開放。不過，考慮到拍攝人員的健康安全，決定取消《Running Man》及《家師父一體》原定於今日的拍攝，受影響的藝人包括劉在錫、金鍾國、宋智孝、HAHA、池石鎮、李光洙、梁世燦、全昭旻、李昇基、梁世炯、申成祿、金東炫及車銀優。

韓國演藝圈中會否爆發新一輪疫情仍是未知之數，除了演員金元海、徐成鍾及許東元確診之外，身邊的工作人員都接連確診，導致《他就是那家伙》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《Start Up》、《境遇之數》、《外遇的話就死定了（暫譯，바람피면 죽는다）》及《暗行御史（暫譯，암행어사）》等等都全部要停拍。

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另外，鑑於韓國政府於上周五宣布全面禁止10人以上的集會，令各大音樂節目亦受到影響，紛紛取消節目尾聲所有出演者一同上台見證頒獎的環節，僅邀請一位候補上台領獎，亦有憂慮指多過10人的偶像團體可能因此不能同時現身節目而引起熱議。另外，因為音樂節目《The Show》於SBS上岩大樓拍攝，亦因安全起見早前宣布明天（25日）停播一集。

音樂節目因政府宣布禁止10人以上集會而受到影響，紛紛取消節目尾聲所有出演者一同上台見證頒獎的環節。（網上圖片）

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