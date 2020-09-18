反黑路人甲｜揭張振朗角色真名　王浩信遇「悲慘結局」被分手四次

《反黑路人甲》今晚（18/9）播出第30集大結局。 王浩信（飾張細倫）受姜大衞（飾晨爺）所托到天台上贖回湯怡（飾蘇芷珊），終於社團中兩個死對頭王浩信和徐榮（飾喪鐘）大打出手，王浩信亦都成為救回湯怡，不過陳志健（飾鐵頭）就突然衝出，還錯手開槍射中湯怡。

王浩信（飾張細倫）打贏徐榮（飾喪鐘）！（《反黑路人甲》截圖）

另一邊廂，張振朗（飾高彬）與許家傑（飾司徒信）合作，終於引出了殺死蔣家三父子的主謀，原來就是張國強（飾KT），更發現張國強就是當年于洋（飾老蔣生）安插在警察中的臥底，多年來一直靠于洋提供的線報去掃蕩及打擊幫派而晉升，張國強被捕亦將自己動機和盤托出。

張振朗（飾高彬）大鬧張國強（飾KT）係黑警。（《反黑路人甲》截圖）

王浩信（飾張細倫）條鼻涕好長...（《反黑路人甲》截圖）

湯怡（飾蘇芷珊）、高海寧（飾莊明麗）、馮盈盈（飾顧欣頤）和蔣家旻（飾姚清水）四個女主角都唔揀王浩信（飾張細倫）。（《反黑路人甲》截圖）

結局尾聲，王浩信得知湯怡（飾蘇芷珊）腦幹死亡的消息，更大哭一場。原來只是眾人的「大整蠱」，王浩信更因此而得到去美國電影面試的機會。那麼他會情歸何處？原來湯怡、高海寧（飾莊明麗）、馮盈盈（飾顧欣頤）和蔣家旻（飾姚清水）都沒有選擇他，拋低當初王浩信的欠單，就離他而去。

王浩信（飾張細倫）又變返一個人。（《反黑路人甲》截圖）

原來高彬（張振朗飾）的真名是「高遠」。（《反黑路人甲》截圖）

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