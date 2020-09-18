反黑路人甲．劇評｜未達神劇級數　但足以證明TVB仍處領導地位

無綫劇集《反黑路人甲》30集大結局終於播完！題材創新、劇本不會一成不變和演員交足功課，才會成就一套好劇，但在美劇，韓劇甚至泰劇當道的環境底下，其實以上三個要點亦只算是基本，缺一就即會失去捧場客，所以，《反黑路人甲》只能算是水準以上之作，可惜離「神劇」還是有一段距離。不過，到底《反黑路人甲》欠了些什麼呢？

神劇為什麼叫「神劇」？最少要符合兩大條件，其一，觀眾要有所得着，睇完會充斥着感動，可以是對人生的睇法有新了解又或是對社會事物有所理解，其二，成為電視劇的新方向，開創劇集元素，讓觀眾有新體驗，較近期的例子就《降魔的》、《金宵大廈》和《天與地》，又或者90年代的《大時代》。當然，首要條件還是「好睇」兩個字。

第一集永遠都係最好睇，幸好《反黑路人甲》其後的集數都堅持到個品質，冇「爛尾」。（《反黑路人甲》劇照）

那麼，《反黑路人甲》算得上是「神劇」嗎？又未必。與「神劇」一詞相比，《反黑路人甲》更像是一套「好好睇嘅港劇」，劇情緊湊、有深度、角色演釋完美、故事題材有新意，但就是欠缺一個觸動觀眾的地方，欠了一個令人反思之處。完美，但仍可以更上層樓。

王浩信和張振朗激吻這張截圖，肯定是2020年最精彩畫面。（《反黑路人甲》截圖）

就正如之前數篇短劇評所說，王浩信、張振朗、賴慰玲以及高海寧等，可算是有水準以上的發揮，好幾場戲都能夠將情緒帶入高峰，無疑之間增強了觀眾的代入感，而王浩信、張振朗和朱敏瀚這三個演員又能在嚴肅的戲份加添一點笑料，實在加分不少。

最令人感動的，反而是張振朗和賴慰玲這一場。賴慰玲將醉酒加上傷心的蔣千霞演得十分真實，「隔住個Mon」都感受她無奈。（《反黑路人甲》截圖）

如果《反黑路人甲》將題材翻拍成一個外傳故事的電影，很多人大有可能會入場支持。（《反黑路人甲》截圖）

可能許多觀眾認為《反黑路人甲》就同《十八年後的終極告白》一般，是以追查「真兇」為主線，其實是錯的！其實張細倫（王浩信飾）由一個美國舞台劇演員，遇上蘇芷珊（湯怡飾）和顧欣頤（馮盈盈飾），到後來決定扮演蔣世龍一角，當上四聯幫「坐館」之路，才是主線。劇集的核心，是一個平凡人舍身取義的故事，也是張細倫怎樣在與蘇芷珊之間的愛情、與高彬、陸秋之間的友情、張細倫與蔣世龍之間身份取捨的故事。

《反黑路人甲》在主角張細倫/蔣世龍（王浩信飾）與其他角色的對手戲上，鋪排得十分好，而且幾乎每位演員都有發揮演技的機會。（《反黑路人甲》截圖）

成為神劇最重要的不是它的收視又多高，應該是睇完會有「餘韻」，場口令人有反思，例如《天與地》，或者劇本的突破性，如《大時代》，角色會令人深深地記在腦海中，《反黑路人甲》到了劇情的尾段，重點已經不在「邊個係Final Boss」身上了，說白一點，今集大結局中英雄救美，張細倫（王浩信飾）同喪鐘（徐榮飾）對打，都只是一個必然要有的橋段。打完「Final Boss」收工！大團圓結局！就同歷險遊戲一樣，升Level、歷險的過程才是重點，張細倫/蔣世龍能夠查出殺死蔣家三父子的真兇，只是綿上添花。

英雄救美是每個歷險故事中必須有的橋段。（《反黑路人甲》截圖）

回到上文提到的問題：《反黑路人甲》欠了些什麼呢？答案就是「懸疑感」。第24至25集中，劇情開始鋪排張細倫（王浩信飾）的黑化，主角因為陸秋重傷而大暴走，先是與顧欣頤（馮盈盈飾）反面，再姚清水（蔣家旻飾）活埋，繼而用磚頭打穿高琳（張振朗飾）個頭大鬧他是「蔣家的狗」，兩集之中將觀眾的焦點從感情戲拉回調查「蔣家三父子之死」的主線任務，鋪排得很好，不過這個黑化過程只維持了短短兩集，第26集中張細倫（王浩信飾）就好似「鬼拍後尾枕」一樣將整個計劃托出，可惜浪費了之前兩集的鋪排。

其實現在的家庭觀眾已經比以往「聰明」不少，已經不需要劇中人物的獨白去解釋或者交代劇情也自然會看得明白。如果將24至26集張細倫（王浩信飾）黑化的過程拉長到5集，那麼就完美了。

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