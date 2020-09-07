反黑路人甲｜16-20集仲係睇王浩信表演　主線冇推進點解唔棄劇？

《反黑路人甲》第16-20集劇評

眨眼之間，無綫（TVB）劇集《反黑路人甲》就播到第20集，原以為到第20集王浩信就會找出殺死蔣家三父子的幕後真兇，但打開電視機時，卻只看到他周旋在馮盈盈、高海寧、湯怡以及蔣家旻4個靚女的感情漩渦之中，還不時加插了張振朗這個另類女主角的戲份，關係多到坐埋一檯打麻雀都嫌多，但是又令人有追劇慾望，睇完一集又一集，點解呢？

王浩信和張振朗可以競逐「我最喜愛熒幕情侶」。（《反黑路人甲》截圖）

劇本題材出色

一個臥底題材的劇集，怎樣才能拍得與別不同？《反黑路人甲》一反傳統，第一集已經開宗明義，王浩信就是一個「臨時拉伕」的路人甲臥底，而不需要觀眾猜度臥底身份。《反黑路人甲》的表面包裝是臥底、黑社會和警匪劇，內涵卻是一套黑色幽默喜劇，特別是黑幫大佬王浩信的真正身份竟然是一個戲劇演員，為掩飾身份又需要經常扮「基」這一點，就充滿反差感、喜劇感和驚喜。如果王浩信和張振朗可以競逐「我最喜愛熒幕情侶」，一定非他們莫屬。

「欠單」這個想法實在是高明。（《反黑路人甲》截圖）

每集都有Multi-Task夠創意、細節位有心思

單是題材創新其實都不足以留住觀眾，要評定一套劇集是否出色，有追看性是其一，其二就是細節位。劇中每一集或是每兩集，王浩信都似足PRG遊戲主角，在最終要搵出Final Boss的過程中，更要解決每集的支線任務。

「甲方William Cheung，乙方（）他日乙方如有任何困難，甲方必定赴湯蹈火幫忙乙方，言出必行，立此為據。」

感情線過多，一直是被稱為是TVB劇集的通病，不過《反黑路人甲》在王浩信與4位女主的感情線上，卻處理得十分好。這張欠單看似是王浩信對她們一個承諾，但其深層寓意是定情信物，將王浩信與馮盈盈、高海寧、湯怡以及蔣家旻串連在一起，令觀眾看得明白，同時又「心思思」想知道這張「欠單」會在何時、何地，怎樣兌現，這個方法實在高明。

女角色「曬冷」場面，張細倫（王浩信飾）。真是多情。（《反黑路人甲》截圖）

女主角出位

「牡丹雖好，終須綠葉扶持」，基本上整套劇都是睇王浩信表演，不過《反黑路人甲》中一班女演員卻令人有驚喜，例如飾演「水姐」的蔣家旻和飾演「大小姐」的賴慰玲又交足戲，湯怡的出現更為TVB觀眾帶來有新鮮感，就算是初次拍劇的林宣妤，雖然演技尚待改善，但「仙氣」搭救，自然有吸引力。

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