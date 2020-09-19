傳張寶兒四千萬嫁妝再加碼　袁偉豪正式升呢做「底褲大王」駙馬

袁偉豪（Ben）與女友張寶兒（Bowie）日前在IG報喜，指原來Ben已於去年9月在加拿大尼亞加拉大瀑布已經向Bowie求婚成功，Bowie更大曬三卡鑽戒，幸福滿瀉！早前，二人就被爆出由「底褲大王」外父張煌煌豪擲四千萬首期，為二人以聯名形式，以6,568萬元買入清水灣傲瀧豪宅築愛巢，最近又有報道指張煌煌再度加碼，為女兒Bowie再添嫁妝。

袁偉豪去年求婚成功！（IG截圖）

逐格睇求婚片段！

一向家底豐厚的Bowie，其父親張煌煌靠經營內衣生意發迹，於內地建立了龐大的生意王國，每年銷售數億元計的內衣褲，身家「億億聲」，更被冠以「底褲大王」的稱號。據知，他為愛女Bowie已經「預支」四千萬嫁妝，因他們買入的清水灣傲瀧一個花園複式單位，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價近三萬。二人再擲多四百萬買入兩個車位，連樓價合共約7000萬。

袁偉豪與張寶兒聯名以6,568.3萬元，購入傲瀧一個花園複式單位。（資料圖片）

袁偉豪張寶兒新居逐格睇！

+ 7 + 7 + 7

有指張煌煌在該屋苑共有四個物業，有計劃送多個單位給Bowie作結婚禮物。而張煌煌單單在香港已手持七個豪宅，包括三個跑馬地禮頓山單位及四個傲瀧豪宅，總市值合共約三億元。正忙於拍攝新劇《兒科醫生》的Bowie就笑稱婚禮一切從簡，而二人未心急生B。

Bowie好幸福！（《娛樂新聞台》截圖）

點撃睇張寶兒：

+ 48 + 48 + 48

同場加映：TVB十大小生求婚過程大公開 招招浪漫令人難以拒絕！

點撃下圖即睇其他小生又點求婚！