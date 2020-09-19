中國新說唱3| 嬲Rapper公開冒犯？　吳亦凡：我不在節目不會出現

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季最來到廠牌（即團隊）兩兩對決環節，分別是吳亦凡（Kris）對戰GAI（周延），潘瑋柏（Will）對戰張靚穎（Jane），想不到在前兩者比賽時，竟發生了一段小插曲。

事緣GAI隊的威爾表演作品《大招》時，其中一句歌詞「皮卡丘（皮卡超）停電」引起很大爭議，因為在之前個人作品100秒展示時，吳亦凡同GAI都想讓李佳隆加入自己廠牌，當時他更霸氣放話：「我吳亦凡，AKA十萬伏特，人間皮卡丘，中國發電站，你玩AUTO-TUNE，你非我其誰。」剛好威爾該輪的對手是吳亦凡廠牌的李佳隆，因此令其粉絲感覺偶像被針對。

威爾的「皮卡丘停電」引起爭議。（視頻截圖）

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其實吳亦凡本人應該並未在意這句歌詞，畢竟對於Rapper來講，這樣的情況很常見，有惡意的會被視為Diss（冒犯），無惡意的則是Cue（提及）。對此，吳亦凡現場回應威爾：「我希望你不要對著我說，讓皮卡丘斷電，如果我不在這兒的話，這節目都不會出現。」而威爾解釋自己不是這個意思，只是因為吳亦凡廠牌是四人中最強的，所以會視為假想敵，吳亦凡也表示：「我只是用hiphop的方式回應你給我的Punchline而已」，雖然略帶火藥味，但也無可厚非，或者威爾考慮不夠周全，在節目中公開含沙射影「Diss」對手的廠牌主理人，確實有失禮貌。

吳亦凡廠牌李佳隆對戰GAI廠牌威爾。（微博@中國新說唱）

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