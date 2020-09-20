央視鏡頭變娛圈「照妖鏡」　楊紫顏值崩壞蔡徐坤驚變「蛇精男」

明星們外表光鮮亮麗，公開照大多都是經過專業修圖，亮相電視台活動亦有濾鏡幫助，因此看起來360度零瑕疵，好難見到他們最真實的一面，可是央視（中國中央電視台）就從來不搞這一套，勢將明星們最自然的一面呈現人前，所以有「照妖鏡」電視台之稱。

不過，人氣男星鹿晗就似乎無懼央視「照妖鏡」的拍攝，近日為中秋晚會彩排的他狀態大勇，皮膚狀況絕佳獲網友大讚，一度令他登上微博熱搜廣受討論。

鹿晗的顏值一向好高。（視覺中國）

為央視中秋晚會彩排的鹿晗，身穿黑色西裝梳着三七分頭上陣，整體看起來特別帥氣。而仔細一看在央視鏡頭下的他根本沒有變得更糟糕，皮膚狀態依舊非常好，基本上是看不到毛孔的，而且膚色非常透白，整體看起來就是一位唇紅齒白的氣質少年。

而央視的鏡下亦不是只有一個角度拍攝着鹿晗，眼見他用不同角度回答主持人問題，無論上下左右他的狀態都非常好，根本就是360度零死角美少年。而不少網友對於他最真實的狀態都讚不絕口，更直言他的顏值似18 歲少年，令大家羨慕不已。大家紛紛在微博留言道：「神顏都抗的住央視的鏡頭」、「人間絕色」、「愈長愈年輕」等，感覺他不會變老似的。

鹿晗頂得住央視的「照妖鏡」。（扒圈小豬微博圖片）

相反，TFBOYS成員之一的王源在央視鏡頭下就似乎老了許多，沒有從前白淨少年的感覺，而且同公開照上貼的嫰白膚色不同，00後出生的他狀態似乎不及鹿晗。有網民便質疑是燈光問題造成，亦有網民反問為何同一鏡頭下的鹿晗又為何沒有走樣。

王源似乎不及鹿晗。（影片截圖）

鹿晗的高顏值扛得住央視鏡頭，但其他明星就似乎沒那麼幸運，就好似人氣女星楊紫，接受央視電影頻道訪問的她顏值整個大崩壞。身穿白色襯衫的她端莊得體給人一種純樸感覺，但其顏值就被批奇醜無比，事關她年紀輕輕法令紋就已經好深，而且臉有腫起來的感覺，臉頰兩旁不協調似的，同微博的公開照大為不同，令不少網友吃驚。

楊紫被指法令紋深。（娛樂犀利說微博圖片）

除了她之外，人氣偶像蔡徐坤亦逃不出央視的「照妖鏡」，他在接受電影頻道訪問中瞬間五官崩壞，下巴變得更尖被嘲是網紅臉，還直言他同網紅「蛇精男」劉梓晨撞樣，嚇壞不少網友。但就有粉絲為他平反，認為可能是化妝同燈光問題而已，他的顏值是不俗的。還有李易峰、朱一龍在春晚晚會上，鏡頭下的他們暗淡無光，而且李易峰的臉腫了許多，沒有從前般那麼精緻，而朱一龍卻顯得滄桑消瘦，沒精打彩似的。所以話不是每一位都可以經得起央視的鏡頭，只能夠話鹿晗太了不起了。

蔡徐坤同「蛇精男」撞樣。（晨星xi微博圖片）