「抗癌歌手」李明蔚病情嚴重　拍片籌過百萬醫藥費：讓我活下去！

現年30歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）於22歲時確診患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌，雖然病情經治療後一度轉為穩定，但到2016年卻突然惡化，使她口齒不清、半邊臉癱、右耳只剩三成聽力、右眼無法閉合，去年癌細胞更擴散至肺、肝、腎等器官，情況令人擔憂。

今日（19/9），她在Facebook拍片向外界募捐，希望可以籌錢做免疫細胞治療，她在片中說：「自從喺2012年發現患上罕見嘅鼻咽腺樣囊性癌，我一直都冇諗過放棄，喺呢8年我都曾經試過好多唔同治療，但都冇幫助。」曾試過化療、電療和食標靶藥的她由於身體承受不來，所以已經停止所有療程。

點擊下圖觀看片段內容，片中的她每一講個字都相當花氣力：

+ 21 + 21 + 21

李明蔚不但指自己情況日益變差，不但腫瘤壓住神經線，使其面癱兼眼珠、眼皮無法郁動，更使她聲帶癱瘓，影響其說話、進食：「最近仲開始唞氣唔順，心口又痛，器官脹大，令我開始日常生活都有困難。」

李明蔚仍然非常積極。（李明蔚Facebook）

不過，她仍然抱有希望，打算盡力嘗試，所以公開媽媽的戶口號碼及聯絡方法，望大家施予援手：「我知道有一種叫免疫細胞治療，我好希望可以去嘗試，但費用昂貴，好希望大家可以幫助我，等我能夠活下去。」另外，與她相熟的馬浚偉接受傳媒訪問時便指療程費用龐大，以他所知要接近200萬。