鬼同妳上位｜被網民鬧造假？　七仙羽︰所有師傅佢哋都話神棍㗎啦

ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》由火火、吳保錡和風水師七仙羽主持，八位有幕前演出經驗但觀眾未必認得她們的女參賽者以淘汰形式選出冠軍，透過靈探比賽，爭取更多出鏡機會「爭上位」！現時有參賽者退出及補上，就只剩七位女藝人參賽。節目播出一星期，有參賽者疑似被鬼上身和撞邪等，有沒有成功上位就未知，不過節目就令七仙羽師傅人氣急升，大受網民歡迎。

七師傅人氣急升，分分鐘上位快過一班參賽者！（《鬼同妳上位》電視截圖）

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七仙羽師傅在節目中mean爆女參賽者，例如爆粗指她們很悶，又直指柔柔（陳麗柔）會被男人欺負，和ToTo（湯沛宜）賺錢辛苦，更令對方哭起來。雖然七師傅說話直接完全不修飾，但她不標準的廣東話和mean爆風格卻令她比女參賽者們更快上位，網民紛紛在討論區留言指︰「呢個師傅好好笑」、「七師傅正啊」、「有呢位師傅似笑片多過恐怖片」、「佢開棟篤笑應該好好睇」、「七仙羽fans留名區」、「七師傅正過哂佢地（哋）」、「七師傅語出驚人」、「我愛主持同cfu」、「七師傅係冷臉笑匠黎」、「最後得cfu上位」等等，海量留言撐七師傅。其實七師傅曾在外國留學，碩士畢業，曾任職記者工作等，現從事身心靈教學丶電視節目主持工作，同時又是暢銷小說作家、專欄作家，有中醫師資格和自然療法醫師資格等等，涉獵甚廣。

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不過，不是人人喜歡這種主持風格，而七師傅也在Facebook專頁回應不同的提問。《香港01》記者訪問了七師傅，她強調製作組非常認真，並沒有「造假」，對於網民指「鬼上身」等情況太假，她說︰「我哋係冇對白，之前係唔知發生咩事，大家都唔知㗎，我哋都係去到現場自己執生㗎咋，譬如啲人話『好假，係咪設計㗎？』絕對唔係，因為我係一個修行人，係一個拜佛人，我唔會講大話㗎，好似ToTo嗰日鬼上身，佢當時係情緒有波動，唔開心，加上附近真係好多好多鬼。」另外，她指當時有招靈，所以靈愈招愈多，當時的情況都是真實沒有「造假」的。例如ToTo當時好大力打她，七師傅說︰「同埋有男人嘅聲，佢打我嗰時，有個鬼影飄出嚟，好多人都見到，保錡都聽到男人聲。」

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七師傅又直言，有時會感到憤怒，她說︰「點解我有時係好嬲啲女仔？因為我覺得你哋參加呢啲比賽，你都知道要拍啲乜嘢，要有個心理準備，點解你拍呢個節目嗰時你要扭扭擰擰，又話『唔得㗎，我唔可以呢樣，點解我要咁樣』，好多問題，煩到不得了，點解我哋每日拍到通宵咁長時間，大部分時間都係啲女仔扭扭擰擰，呢樣唔得嗰樣唔得好煩㗎！」另外，對於網民罵她「神棍」，她表示︰「其實所有師傅，佢哋都話係神棍㗎啦，所以我唔介意，我自己做啲乜嘢我最清楚，同埋好多時啲窮人我都係唔收錢。」平時她又會做很多善事積功德。她明白香港人壓力大，「因為好多人冇嘢做，生意又唔好，疫情又唔知幾時完，本身香港人精神有問題好多，心理有問題又好多」，所以如果可以帶給大家歡樂，即使最後出來的效果變成了搞笑，她也不介意，「總之我帶畀大家歡樂，令到香港人輕輕鬆鬆睇一套劇，佢哋鬧我又好，日日喺網上詆毀我都好，冇問題！」

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至於網民指七師傅說話太mean，她回應道︰「唔係mean，因為本身我係外國住嘅時間比較長，生活習慣比較直接，唔會兜兜轉轉。我唔係話要搞笑，但係因為我嘅表現出嚟，我講嘢又係『甩甩咳咳』，加上我講嘢比較真比較直，變成啲人覺得我係講笑，其實你見我係好認真做嘢嘅，但每一次出咗嚟都變成一個笑片，但係我事實係專業。」不過她明白一切都是商業考慮，她直言︰「我估ViuTV都想有少少幽默輕鬆啲嘅感覺，講真嗰班女仔係好悶，如果咁悶，剪都咁悶呢，呢套片就冇得睇㗎啦。無論ViuTV點剪，我都覺得啱，因為佢個節目要收視，佢個節目要有趣。」她又指現在全城都在追看節目︰「其他台、三色台嗰啲明星個個都睇啊，我啲朋友係導演、明星都睇。個個都瘋狂（睇）啊，我哋冇人預料得到會發生咁樣嘅嘢。」

而她也希望跟網民說︰「如果佢話呢啲片好好笑，冇問題，大家開心就得㗎啦，如果大家唔開心，都唔好鬧，唔好犯呢個口孽，因為佢不停鬧，呢個因果嘅孽，佢要孭㗎，所以我唔想啲人因為咁樣，令到佢未來種咗一個唔好嘅因果。如果唔鍾意我可以唔睇，但都唔好鬧『傻婆、癲婆、白痴、冇料到、神棍』。」

以下是參賽者的照片︰

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