鬼同妳上位｜率先睇三位參賽者　湯沛宜身材驕人係選美常客好出位

ViuTV新節目《鬼同妳上位》由火火、吳保錡和風水師七仙羽主持，是一個靈探比賽兼真人騷，以淘汰形式選出冠軍。八位有幕前演出經驗但觀眾未必認得她們的女參賽者，透過靈探比賽，爭取更多出鏡機會「爭上位」！節目將會在9月14日播出，日前在ViuTV在Facebook先貼出宣傳片段，引來不少迴響。在節目未出街前，帶大家先認識一下各參賽者，不過ViuTV對外指有八位參賽者，但見記者當日就只見七個女生，但不要緊，這次就先了解一下其中三個女參加者！

節目《鬼同妳上位》有靈探元素又有美女，題材吸引。

湯沛宜（ToTo）

湯沛宜身材好Fit！（Instagram@toto_tongpuiyee）

現年29歲的湯沛宜在中學時期已經有做模特兒，曾到日本留學，所以會日語。她有不少參加選美比賽的經驗，例如她在2010年參加日本比堅尼小姐得到亞軍，2016年又參選過ViuTV選美節目《美選D.n.A》，入圍最後八強。湯沛宜又報名參加過2018年香港小姐競選，入圍初選面試。同年，她轉戰健美比賽，初次參選已獲得來自本地賽，職業賽及錦標賽比堅尼模特三個獎項。2019年，湯沛宜再次出戰健美比賽，奪得比堅尼模特亞軍。她也曾拍過TVB劇集《同事三分親》和《金石良緣》等，又拍過電視如《鴨王》和《掃毒2天地對決》等。湯沛宜有樣有身材，而且又有很多幕前演出經驗，有一定優勢。

+ 13 + 13 + 13

陳康琪（Odilia）

陳康琪也常出現在ViuTV的節目。（Instagram@ooodilia）

陳康琪經常出現在ViuTV的節目，如《對不起標籤你II》和《啪啪Partner》，現年29歲的她，是2016年出道的女子跳唱組合Bingo成員，也出過幾首歌。她原來學了跳芭蕾舞13年，是一名專業舞蹈員，做過鄭伊健、譚詠麟、徐小鳳等人的伴舞，另外又她考到鋼琴演奏級，可說是多才多藝。

+ 11 + 11 + 11

陳綺雯（Aki）

陳綺雯曾加入亞洲電視為旗下藝人兩年。（Instagram@akichaneman）

30歲的陳綺雯在2009年參加模特兒比賽奪得季軍入行，加入亞洲電視為旗下藝人兩年，後來於2013年約滿後轉到香港電視網絡。完約後，她簽了唱片公司發展歌唱事業，於《新城勁爆頒獎禮2014》奪得「新城勁爆新登場女歌手（銅獎）」，也出過一隻EP碟。

+ 12 + 12 + 12

點看下圖觀看宣傳片花絮和記者會靚相︰