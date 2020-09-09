鬼同妳上位｜睇埋餘下參賽者　星二代林鈺洧唔夠翻版鄧紫棋養眼？

ViuTV新節目《鬼同妳上位》由火火、吳保錡和風水師七仙羽主持，是一個靈探比賽兼真人騷，以淘汰形式選出冠軍。八位有幕前演出經驗但觀眾未必認得她們的女參賽者，透過靈探比賽，爭取更多出鏡機會「爭上位」！節目將會在9月14日播出，日前在ViuTV在Facebook先貼出宣傳片段，引來不少迴響。在節目未出街前，帶大家先認識一下各參賽者，不過ViuTV對外指有八位參賽者，但見記者當日就只見七個女生，但不要緊，這次再介紹餘下的四位女參加者！

節目《鬼同妳上位》有靈探元素又有美女，題材吸引。（資料圖片）

陳麗柔（Natalie）

陳麗柔有熱愛瑜伽，有導師牌。（Instagram@natalie.lychan）

陳麗柔是一名KOL，主要幫網上頻道拍片，對比起其他參賽者，就比較「素人」。她外表可愛，走日系路線。

+ 7 + 7 + 7

羅翠雯（Mangie）

羅翠雯被指似G.E.M.鄧紫棋。（Instagram@mangielo）

羅翠雯是2013年第48屆的工展小姐冠軍，主要從事模特兒工作，媒體指她跟G.E.M.鄧紫棋撞樣。

+ 26 + 26 + 26

潘思朗（Sze Long）

潘思朗原來已誕下一名兒子，一點也看不出已為人母！（Instagram@szelongx）

潘思朗出道時有「Angelababy師妹」之稱，除了有份拍《鬼同妳上位》，她也有份參與剛播完的ViuTV節目《對號入座》。原來潘思朗已為人母，不時在IG大曬家庭樂，非常溫馨！

+ 11 + 11 + 11

林鈺洧（Denice）

林鈺洧是TVB八十年代當紅小生林俊賢的女兒。（Instagram@denicelams）

現年25歲的林鈺洧是「星二代」，她是TVB八十年代當紅小生林俊賢的女兒，自然遺傳了優良基因，林鈺洧身高超過米七，她憑着高䠷身材和甜美樣子，幾年前加入模特兒界即成為矚目新星。她在2019年參演過ViuTV劇集《詭探前傳》，在剛播完的綜藝節目《對號入座》，大膽談性史，成功上位。

+ 11 + 11 + 11

點看下圖觀看宣傳片花絮和記者會靚相︰