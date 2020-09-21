JW入無綫即做女主角　同劇敖嘉年回巢升做男一

今日有傳TVB找回金牌監製潘嘉德回巢開拍新劇。潘嘉德現年已經72歲，在2018年5月時候宣布退休，他選擇離開工作達43年的工作環境。潘嘉德於1975年就加入電視圈，藝員訓練班畢業不久就轉戰幕後，編劇、導演和監製都手到拿來，他的作品很多成為經典，例如：《刑事偵緝檔案》系列、《鑑證實錄》系列、《衝上雲霄》、《女人唔易做》、《On Call 36小時》系列、《三個女人一個「因」》等，因此TVB請他回去，絕對是明智的選擇。

《香港01》致電給潘嘉德問回歸TVB這件事，他說：「我都係過去星期先收到邀請，我都未好了解到成件事，但同以往形式有好大分別，但我暫時都只係見過公司同事一次。今次工作量冇咁大，因為TVB都考慮到我都半退休，好錫住我，叫做有啲嘢畀我做。我唔會抗拒TVB叫我工作，始終喺到40幾年，係佢哋養大我，我都會盡量做好佢。」

回歸TVB拍劇。（梁碧玲攝）

不過問到男女主角是誰，潘嘉德表示暫未清楚，但據知男主角是敖嘉年飾演，因此《香港01》亦有問到他，嘉年說：「係呀，十月中開工，之前已經傾好，但好多嘢未定，出年3月仲有套大型啲，不過好多事都未知。」敖嘉年完約後已離開TVB一段時間，這次回TVB待遇一定不錯，「各樣都好好，角色位置都好，好開心。我之前都講過我冇簽約唔代表我以後我都唔拍TVB，遇到好角色，有合適價錢，我一定會拍。」

JW一定係受力棒。（IG：jwchubz）

德哥這套新劇，據知女主角是王灝兒（JW）擔任，但是她若成女主角絕對會是一個話題，事關JW在上月才加入星夢娛樂，現在便傳出這麼快便擔任女主角，絕對是備受力棒，因為連一姐菊梓喬和連詩雅都還未擔任過女主角。

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