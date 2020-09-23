《半澤直樹2》驚見重口味情節！‎堺雅人玩男上男下　惹網民狂改圖

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熱播中的《半澤直樹2》下周即將播畢，日前在日本播出第9集祭出狗血動作戲，半澤直樹被迫「土下座」下跪道歉，遭死對頭大和田如同公狗般騎到背上，雙方互不相讓宛如角力戰。最後半澤直樹奮力掙脫，咬牙切齒要惡人「以牙還牙，千倍奉還」。

《半澤直樹2》自播出以來，集集皆引發觀眾熱議，收視率也居高不下，網路討論度更是所向披靡。香川照之拿出看家本領詮釋反派大和田，誇張表情屢被網友做成表情包。「黑崎娘娘」片岡愛之助不惶多讓，招牌「月下偷桃」本領更上一層樓，在公開場合也照樣抓鳥不手軟。

大和田竟如公狗般騎在半澤直樹上……點圖看更多《半澤直樹2》劇照↓↓↓

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堺雅人飾演的半澤直樹面對職場迫害不輕易認輸，甚至直接揭發弊案，對高層絲毫不留情面。就在發現大和田等人的不法事證後，卻慘遭大和田先發制人，用蠻力強迫他對高官「土下座」。香川照之在推特上透露，劇本上其實只寫著「大和田使盡全力壓住半澤」，他演到變成騎在堺雅人背上，重複拍了7、8次，隔天兩人都肌肉痠痛。

受到新冠肺炎影響，《半澤直樹2》一度停拍、停播，因此本周台灣進度沒有更新。觀眾從香川照之的推特發文中，推測全劇似乎尚未殺青，眼看下周就要播出大結局，大家也紛紛留言為他們加油打氣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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