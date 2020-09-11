安室奈美惠隱退兩年不甘寂寞？　疑明年復出　日媒1件事力證猜測

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日本天后安室奈美惠2018年宣布退出歌壇，當時震驚娛樂圈，也令眾多歌迷十分不捨。近日卻有日媒爆料，安室奈美惠正計劃重新復出，有可能於2021年9月重返日本演藝圈！

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根據新浪娛樂報導，日媒《周刊女性》爆料，日本傳奇天后安室奈美惠目前正在默默計劃復出，打算重返演藝圈，有可能會在2021年9月，回歸日本歌壇，再續歌唱生涯。此外，一位知情人士透露，「namie amuro」（安室奈美惠的姓名羅馬拼音）也已經註冊商標。

安室奈美惠在2018年宣布退出歌壇（Instagram截圖）

安室奈美惠曾在2018年宣布隱退，如今有可能複出的消息一曝光，網友反應兩極，有人認為她再重返演藝圈的機率微乎其微，紛紛質疑該日媒造謠，「哪個日媒？造謠無成本啊」、「感覺是假消息」、「她當初走得那麼決絕，怎麼會說復出就復出？」但也有不少粉絲感動直呼，「哭了歡迎安媽回來」、「簡直太開心了，期待我的女神」、「姐姐加油，等了你好久」。

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