神劇《24》翻拍！日本首位女總統誕生前夕　唐澤壽明誓阻暗殺陰謀

由日本男神唐澤壽明主演，翻拍自世界級神劇的《24 JAPAN》，如今再宣佈卡士追加！除了以緒方義博為首的實力派外，也有上杉柊平、犬飼貴丈、柳美稀等如今備受矚目，潛力無限的年輕演員。

《24 JAPAN》的原作故事《24》，描繪的是美國聯邦機關CTU（反恐局）搜查官Jack Bauer對抗兇惡恐怖份子的事件。第1季於2001年在美國播出，1天24小時發生的事件經過以「即時」的形式推展，革新的敘述手法節奏緊湊，收穫了大量粉絲，成了紅遍全球的系列神劇。

《24 JAPAN》的原作故事《24》，描繪的是美國聯邦機關CTU（反恐局）搜查官Jack Bauer對抗兇惡恐怖份子的事件。第1季於2001年在美國播出，1天24小時發生的事件經過以「即時」的形式推展，革新的敘述手法節奏緊湊，收穫了大量粉絲，成了紅遍全球的系列作（《24》官方宣傳海報）

這次的翻拍是朝日電視台與20世紀霍士之間的合作，原作第1季是以美國迎來史上首位黑人總統之前的24小時的故事為主軸，而日本則把背景更換成日本首位女性總統當選前的24小時。而故事的主角，也就是日版的Jack將由唐澤壽明飾演，女總統的角色則由仲間由紀恵擔任。

按圖睇《24 JAPAN》的人物與精彩劇情發展：

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《24 JAPAN》將於10月9日開始，每週五晚間23點15分在朝日電視台播出。

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