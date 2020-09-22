劉嘉玲於復古風豪宅為好友慶生　中西合壁風格充滿舊上海情懷

54歲劉嘉玲出道多年，在圈中人緣甚廣，近年作品貴精不貴多，閒時約老友行山、high-tea，更不時在其復古風豪宅開party招待朋友，日前又邀請了一班密友為好姊妹慶生，個個賓客都盛裝出席，名模周汶錡是家中常客。

嘉玲姐日前在其復古風豪宅中宴客，名模周汶錡是家中常客。（Instagram：@carinalau1208）

嘉玲姐的複式豪宅是位於中半山的梅苑（May Tower），於1995年購入，眺望整個維港景。豪宅走復古奢華風，結合中西風格，大廳裝有壁爐，有藝術收藏擺設，全屋掛滿奢華感十足的水晶吊燈，當中又不乏中國傳統元素，包括暗紅色印花祥雲梳化，以及一些好燈籠裝飾，充滿昔日舊上海的風情，有指這間屋是由已故「上海灘」創辦人鄧永鏘所設計。不過據知嘉玲姐這間豪宅非自住，而是用來宴客的「私人會所」。

這間屋是由已故「上海灘」創辦人鄧永鏘所設計。（Instagram：@carinalau1208）

嘉玲姐的豪宅可以望盡整個維港。（Instagram：@carinalau1208）

嘉玲姐豪宅逐格睇，點擊圖片：

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