何雁詩重提鄭俊弘一腳踏兩船傷痛　直言當年毫不知情因愛原諒對方

藝人鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）於今年元旦日宣布婚訊，將於11月拉埋天窗。雖然現在兩人愛情成功開花結果，惟他們的感情路亦曾經波折重重。有媒體在2017年踢爆原來Fred一腳踏兩船，擁有富貴未婚妻Beebs卻秘戀上何雁詩，令何雁詩慘變第三者。事件爆煲後，鄭俊弘和何雁詩終高調認愛，如今更認定對方為終身伴侶。

Fred跟Stephanie在今年元旦日宣布訂婚，又貼出婚照。（Instagram@honganc）

眾人隨住時間流逝淡忘事件，惟Stephanie卻在婚期前重提傷痛。近日她接受傳媒訪問，首次自辯指自己當年對Fred有未婚妻一事毫不知情，自己僅早傳媒一、兩天前獲Fred告知真相，獲悉後大感震驚，Fred當時着她「諗吓」。

Stephanie與未婚夫Fred經常甜蜜放閃。（IG/ @honganc）

事件曝光後，Stephanie受盡千夫所指，導致她情緒病復發，更盛傳她割脈自殺入院，以及因情緒病失控而導致沒有公司敢跟她簽約。她承認當年情緒受傳聞影響，但認為標籤她情緒病是不尊重，皆因情緒病很普遍，而現在自己心病已愈，情緒穩定。

2017年，鄭俊弘被傳媒踢爆與何雁詩拍拖，本來兩人拍拖並沒有太多特別，但原來卻懷疑牽涉第三者。（IG@鄭俊弘）

Stephanie直言，因深愛Fred才會原諒對方，又透露Fred曾承諾她會努力彌補過失，兩人絕口不提舊事，自己現時對未婚夫完全信任，雖然無法忘記傷痛，但她選擇專注當下，所以兩人才能夠開花結果。她更大讚Fred是她最夾的男友和好朋友，兩人性格互補，雖然當初無人看好他們的感情，期間更傳Fred又有外遇，經歷多少風風雨雨，但仍無損兩人熱戀。

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