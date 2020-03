Stephanie上載了與鄭俊弘咀嘴的照片。(IG/ @honganc)

何雁詩(Stephanie)與未婚夫鄭俊弘(Fred)經常甜蜜放閃,今日(14/3)是白色情人節,Stephanie當然不會錯過表達愛意的機會。她在IG上載了一張身處在雅典衛城,藍天白雲下與鄭俊弘咀嘴的照片,寫着:「白色情人節快樂!Thank you for being my best friend!Throwback to when we were in Greece, stay healthy, wash hands often my friends, can't wait for things to be normal again.(謝謝你成為我最好的朋友!重溫在希臘的時光,要健康,勤洗手,期待一切回復正常。)」網民大讚二人好Sweet,Stephanie放閃之餘亦不忘提醒大家注意個人衛生,非常有心。

