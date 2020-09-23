【熟女強人】吳千語被指「拜金」 霸氣回應：咁我做嘢確係為咗錢

久未露面的吳千語，今日（23/9）現身九展出席ViuTV全新劇集《熟女強人》宣傳造勢活動。千語笑言太耐未接受傳媒訪問，精神難以集中，「唔知點解，我覺得今日好攰，做訪問嘅時候個腦要轉得好快，講真真係有啲唔慣，因為太耐冇返嚟。」

現年26歲的吳千語跟家族資產逾百億的「富三代」施伯雄拍拖，二人經常在社交平台放閃，感情穩定，有指男方已準備好出年迎娶千語，還一擲3,000萬購入清水灣傲瀧作新婚愛巢之用。千語笑言：「我冇諗過結婚，唔好再傳，因為自己冇咁嘅打算，我仲有大把時間，因為我仲好後生，想等自己再成熟啲先再諗結婚，況且而家自己都未搞掂自己，遲啲先再打算。」

吳千語坦言未有想過結婚。（梁碧玲攝）

有指當年吳千語同林峯拍拖期間，經常要求去旅行shopping買名牌手袋，又要食好東西，又要住豪宅，出入都要七人車接管接送，最終令林峯頂唔順「拜金」吳千語，決定攤牌分手。對於被指「拜金」吳千語霸氣話：「咁我做嘢的而且確係為咗搵錢嘅，如果我真係「拜金」，我就嫁咗唔做啦，仲要做咁多嘢咩？但我就想有自己嘅人生，啲人成日問我嫁唔嫁，其實我想為自己而活囉，唔係為咗人哋。」對於揀男朋友條件，千語直言要有才華同聰明，並強調顏值唔使講，一定要有。