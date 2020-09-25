金鷹女神 | 8名候選人正式出爐　大熱李沁僅排第四被虞書欣拋離

每兩年舉辦一次的「中國金鷹電視藝術節」，每屆都會有一位女星化身「金鷹女神」，在開幕當晚進行舞蹈表演。今日（25日），第13屆金鷹節正式公布8位金鷹女神候選人，於微博以及芒果TV APP發起投票，10月14日截止，除兩位80後以外，其餘6位均為90後。

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8位候選人中，除了江疏影、宋茜為80後以外，其餘6位均為90後。在微博助飛榜中，95年出生的虞書欣排名首位，目前22169票，30歲譚松韻與33歲宋茜分別位列第二、三位。李沁因同宋茜相差3000餘票而排在第四位，在她之後，第五至八位的票數都未過萬，最高的關曉彤也只有3750票，而吳謹言更包尾，僅465票，前四位出現斷層式領先。

微博助飛榜排名。（微博截圖）

在芒果TV的助飛榜中，排名有細微變化，宋茜藉8364票登頂，虞書欣輸千餘票排第二，緊隨其後的是譚松韻，而第四至八位的排名同微博相同，依次是李沁、關曉彤、江疏影、李一桐以及吳謹言。

芒果TV助飛榜排名幾乎與微博助飛榜排名一致。（網絡截圖）

虞書欣是一名富二代，2015年正式進入演藝圈，2017年在大熱劇集《大軍師司馬懿之軍師聯盟》中飾演劉貴人一角，今年她憑藉與宋茜、宋威龍合作的《下一站是幸福》而廣為人知，其後參與選秀節目《青春有你》第二季，憑藉可愛窩心又做作的性格圈粉無數，最終獲得第二名，作為THE9組合成功出道，但同時也存在不少爭議，曾被爆無禮貌、令偶像酒店房號曝光等負面新聞。另外，如果虞書欣可以成功當選今屆「金鷹女神」的話，她將打破28歲迪麗熱巴「年紀最小金鷹女神」的記錄，成為年紀最小的「金鷹女神」。

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即將在12月年滿25歲的虞書欣。（微博@虞書欣工作室）

其實就演藝成績而言，虞書欣與其他七位有很大差距，出道時間最短倒不是問題，但沒有一套主演的代表作，不太具有說服力。好似李沁有《紅樓夢》、《慶餘年》、《錦繡南歌》，譚松韻《最好的我們》、《錦衣之下》、《以家人之名》，江疏影、關曉彤都有《一僕二主》、《好先生》，以及前者的《三十而已》，後者的《二十不惑》，李一桐《半妖傾城》、17年版《射雕英雄傳》、《鶴唳華亭》，吳謹言《延禧攻略》、《皓鑭傳》，宋茜《結愛▪千歲大人的初戀》、《山月不知心底事》、《下一站是幸福》等，都可以用作品說話。

熱巴是首位90後金鷹女神。（VCG）