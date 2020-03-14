【青春有你2】練習生虞書欣被爆係私生飯　曾曝光李敏鎬酒店房號

由Lisa@BLACKPINK、Ella@S.H.E、Jony J擔任導師的內地女團選秀節目《青春有你》第二季自本周四（12日）播出後引起很大迴響，當中被人談論最多的，要數練習生虞書欣，誇張的肢體語言同表情，將她順利送上熱搜。

在節目中初次登場時，虞書欣的表現就已經有些矯揉造作，她小心翼翼打開門，透過門縫看了導師們一眼，手足無措地進入門口，連主持人蔡徐坤都忍不住說：「這是演了一部情景劇嗎？」自我介紹時，又故意裝出嗲音，斷斷續續吐字不清。

虞書欣無論肢體語言定表情都非常做作，Ella看到也很驚訝。（視頻截圖）

由於是Lisa的粉絲，入座時虞書欣甚至想同導師Jony J調位，當然，她沒有成功，但卻隔着對方與Lisa交流，非常無禮貌，意識到之後又故作委屈撒嬌的樣子同Jony J道歉。

虞書欣與Lisa對話時，幾乎當Jony J透明，做法相當無禮貌。（視頻截圖）

當坐在台下觀看導師以及其他練習生表演時，虞書欣的表情也非常誇張、豐富、做作，不時大叫，張牙舞爪，甚至令坐在她前面的練習生孫雪兒反感。

相對旁邊的練習生，虞書欣的反應實在有些太過。（視頻截圖）

95年出生於上海的虞書欣是一位富二代，家中做礦產生意，2015年進入演藝圈，有指因家境優越，所以熱門劇集《軍師聯盟》以及剛播完不久的《下一站幸福》都有她的身影，雖然已經參演過逾10套作品，但知名度並不大。而隨着她的各種「做作」登上熱搜，網友也開始翻出她過往的「黑歷史」。

其實虞書欣今次不是第一次受到爭議，早在2016年，她參加校園類真人騷《一年級·畢業季》時，人品就備受質疑。譬如曾在隊友李莎旻子不知情的情況下，偷拿對方的衣服，還拍照發微博，李莎旻子看到照片才知道，但她還「自信」留言稱對方不會怪她；節目中有個環節，陳建斌要求大家穿旗袍，她竟將對手比喻為「盤絲洞出來的蜘蛛精」，認為自己一定能勝過對方；甚至還吐槽過內地主持人謝娜；以及在《青春有你2》中吐槽一位練習生在宿舍每日似貴婦一樣，只顧化妝，不合群等等。

點擊下圖睇虞書欣在真人騷的表現：

據悉，虞書欣之所以今次參加選秀，是為了追星Lisa。有網友爆料，在入行之前，虞書欣其實是一位私生飯，曾無數次跟韓國男星金秀賢的飛機，有一次金秀賢臨時改簽，她就大鬧機場，甚至想用20萬與金秀賢同眠，還曾經曝光李敏鎬在杭州JW萬豪酒店的房間號碼等。更講大話稱爸爸是吉祥航空董事，每年投資9000萬……

點擊下圖睇網友爆料：

對於虞書欣的表現，網友紛紛表示不能接受：「說話聲音太難受了，就播出的這幾個鏡頭來看的話很做作」、「沒有禮貌可不行」、「點到為止是智慧，演得太作就過了，現在不興矯揉造作那套」等等，但也有粉絲維護稱虞書欣只是見到偶像太激動，並無不妥。