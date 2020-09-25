高圓圓產後首作扮宋美齡獲力讚　鄔君梅被譽為「最傳神宋美齡」

「國民女神」高圓圓自從2014年與趙又廷結婚後減產不少，去年5月誕下一女，今年才逐漸在公開場合露面，狀態不錯。

日前，高圓圓正式復出拍戲，與王彤、李小冉等合作年代劇《光榮與夢想》，三人演繹宋氏三姊妹，當中高圓圓扮演宋美齡，前兩位分別做宋藹齡、宋慶齡。在官方發布的片場花絮照中，高圓圓身穿黑色西裝套裝，高腰外套更顯時尚，且妝容精緻、身材苗條，優雅又高貴，氣質不俗。

高圓圓產後復出的第一套作品就扮演宋美齡，狀態不輸從前。（微博@電視劇光榮與夢想）

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該劇講述了中共「一大」到抗美援朝勝利期間，中國共產黨人發生的故事。演員陣容豪華，黃曉明、李晨、羅晉、聶遠、韓庚、王麗坤等，還有一班老戲骨集結，可謂巨製。

《光榮與夢想》演員陣容超強大。（微博@電視劇光榮與夢想）

宋美齡女士作為中國近現代傑出的政治家、外交家，不少影視劇中都曾塑造過這個角色。鄔君梅曾在1997年電影《宋家皇朝》、2009年電影《建國大業》中以及2011年劇集《遠去的飛鷹》中三度扮演宋美齡，《宋家皇朝》由嘉禾出品，斬獲了多個金像、金馬獎項，可謂是經典電影之一。鄔君梅在上世紀80年代已前往美國留學定居，雖然五官不算傳統定義上的美女，但棱角分明，散發著英氣，具有一種獨特的中性冷艷氣質，雍容大氣。首次做宋美齡的她其實還略帶一些俏皮的感覺，到了2009年與2011，褪去稚氣的鄔君梅氣場愈發強大，各種神態以及一舉一動都演繹得惟妙惟俏，既形似又神似，被譽為「最傳神的宋美齡」。

其實《宋家皇朝》的主角是飾演宋慶齡的張曼玉，楊紫瓊扮演大姐宋藹齡。（劇照）

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內地「不老女神」俞飛鴻在2016年劇集《東方戰場》中曾扮演宋美齡一角，溫婉睿智又知性，美到不可方物。但有網友認為俞飛鴻太過漂亮，天生一股正氣，跟適合演宋慶齡。

俞飛鴻真是由內而外散發著美與氣質。（劇照）

劉嘉玲在2015年的電影《開羅宣言》中也曾演繹過宋美齡一角，造型雍容華貴，舉手投足間都霸氣十足，有指原本《東方戰場》也想找她出演，但遭到宋美齡的媳婦邱愛倫反對，直言劉嘉玲身上沒有宋美齡的「氣質」，有些太女強人的感覺，因此由外貌溫和的俞飛鴻頂替，這也是邱愛倫最滿意的一版。

劉嘉玲版的宋美齡霸氣十足。（劇照）

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另外一位討論很高的要數蔣勤勤，她在2011年電視劇《中國1945之重慶風雲》中扮演宋美齡。蔣勤勤外貌無可挑剔，溫婉典雅，頗有名媛氣質。但由扮相來看，其實不太有宋美齡的感覺，反而更似她在劇集《半生緣》中的「顧曼璐」。

雖然蔣勤勤是靚女，但扮演起宋慶齡少了幾分感覺。（劇照）