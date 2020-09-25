孔劉、尹恩惠重溫《咖啡王子1號店》床戲　爆當年有人擅自加戲

2007年播出的韓劇《咖啡王子1號店》當年創下32.1%的高收視，至今仍被稱為神劇之一。相隔13年，孔劉、尹恩惠、李善均、蔡貞安和金材昱等昨晚（24日）於MBC紀錄片《青春紀錄-再次二十歲》中再聚，一起回顧當年的經典場面，勾起劇迷不少回憶。

紀錄片昨晚播出上集，孔劉現身當時拍攝《咖啡王子1號店》的咖啡店時，他也不禁發出感嘆的聲音，直言所有擺設仍與當年一模一樣，他在門口見到尹恩惠的海報時，更直呼她劇中的名字「高恩燦」。孔劉也在節目中講到，當初曾幾次拒拍劇集，最終被台詞感動到，拍下他入伍前的代表作。不過講到最驚喜，相信必定是尹恩惠現身現場，兩位主角13年後再聚，少不了互相問候近況。二人甚至聊起結婚的話題，孔劉坦言已經錯過了最好時機；尹恩惠則表示暫時希望在事業再努力一點。

孔劉和尹恩惠再合體，相信已勾起粉絲不少回憶。（YouTube截圖）

按圖睇部分節目截圖：

+ 16 + 16 + 16

幾位主演分成二人一組，回顧《咖啡王子1號店》的經典場面。播到其中一場床戲時，孔劉和尹恩惠同時大爆笑。孔劉更講到說：「看這個，T-Shirt被掀起了，本來沒有這個指示的！」大爆對方當年擅自加戲，播出才知道衣服被拉起。不過尹恩惠立即反駁全部都有指示，表示拍攝床戲時自己也不知所措，回想起覺得特別害羞，沒有機會參與的金材昱和金東旭則抱怨，為何節目組要他們重看孔劉和尹恩惠的床戲，場面搞笑。

孔劉激動大爆尹恩惠擅自打戲！（YouTube截圖）

金材昱和金東旭抱怨要重溫孔劉和尹恩惠的親熱戲。（YouTube截圖）

點撃重溫孔劉和尹恩惠的青澀床戲：

+ 7 + 7 + 7

一眾演員都有大讚拍攝《咖啡王子1號店》時，現場氣氛非常好，經常充滿笑聲，李善均更形容是一個「想提早上班，延遲下班」的拍攝。他們感謝當年劇組的照顧，給予演員一個難得的經驗。《青春紀錄-再次二十歲》下集將在下週四（10月1日）播出，預告中見到不少已故演員李彥的片段。李彥於劇集播出翌年，不幸遇上嚴重車禍離世，終年27歲，至今仍是不少劇迷的遺憾之一。

下集將於10月1日播出，預告播出已故李彥的片段。（YouTube截圖）

點撃回顧《咖啡王子1號店》劇照：