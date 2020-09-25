宋智孝瀏海造型被《Running Man》主持嫌棄　盤點女神最崩壞造型

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最近39歲的宋智孝換上全新髮型後，不少粉絲盛讚空氣瀏海回春效果顯著，佩服女神的高顏值消化任何造型。不過宋智孝本人曾似乎不太滿意，在IG上傳剪髮時困擾的照片。宋智孝上週現身《Running Man》就馬上被主持人吐槽，就連她本人都放棄解釋，場面搞笑。

宋智孝在IG更新剪新髮型的照片，本人似乎不太滿意。（IG/@my_songjihyo）

宋智孝以空氣瀏海Look出演《Running Man》，一開場就被笑像80年代經常夜蒲的姐姐一樣，面對成員接連的攻擊，宋智孝也完全沒有反駁。節目播出後，「宋智孝應該要換個髮型師」的討論成為網上熱話，不少網民都被宋智孝的髮型嚇倒，表示如果把臉遮起來的話就像古裝劇罪人一樣。此外亦有人講到這是在家當宅女才會出現的髮型，竟然有藝人這樣出鏡，認為髮型師完全浪費了宋智孝的美貌。

宋智孝在《Running Man》的造型，被網友形容是古裝劇的罪人。（SBS）

後來網民整理多個宋智孝在《Running Man》的造型，炮轟就連造型師都沒有好好為她準備好服裝，點撃睇精選女神最崩壞造型：

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立即按圖睇宋智孝最美造型養一養眼：

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