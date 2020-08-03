《Running Man》宋智孝心痛後輩落空獎品　自掏腰包被大讚天使

昨日（3日）播出的《Running Man》請來Jessi、MAMAMOO頌樂Solar、Somi全昭彌和李英智擔任嘉賓，並與一眾主持人進行「攔不住的妹妹們」尋找家人競賽。其中Solar與宋智孝和全昭旻組成全場唯一全女班隊伍，宋智孝見到Solar痛失獎品後，自掏腰包為後輩送上禮物，被網友大讚是「人間天使」。

Solar、宋智孝和全昭旻三人同隊，慘被其他隊伍視為最弱隊。雖然隊伍慘敗獲負分，但Solar決定犧牲自己的個人分數，最終成功反超前，成為第一名。可是Solar的個人分數最後卻只排第三名，與只有首兩名才能獲得的無線音響無緣。見到後輩失落獎品，宋智孝事後私下把同樣的禮物送到Solar公司。宋智孝愛惜後輩親自掏腰包的行為，今天被Solar親自在YouTube上公開。

Solar犧牲自己痛失獎品，宋智孝卻親自掏腰包為她送上同款禮物。（Running Man截圖）

Solar、宋智孝和全昭旻全集一直被其他隊欺負：

+ 11 + 10 + 9

Solar貼出與禮物的自拍並講到：「智孝姐姐送上了禮物，不知是否一直記在心上，直接寄到公司…抱歉又感謝…」她更講到與高興能在《Running Man》與帥氣的姐姐們成為一隊。宋智孝的好人好事快速成為網上熱話，網民大讚宋智孝人美心更美，表示沒有白白支持了節目10年，稱她為「人間天使」。另外都有網友讚Solar為隊伍犧牲自己非常偉大，希望二人之後也能繼續維持好關係。

Solar貼出自拍，公開宋智孝的好人好事。（YouTube/@solarsido）

宋智孝簡直就是「人間天使」：