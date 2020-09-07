39歲宋智孝瀏海造型回春10年　網民：靚得太過份了

日前宋智孝主演的韓劇《我們，愛過嗎？》大結局，她最終在4個男人中，選擇重遇孫浩俊大團員結局，香港劇迷亦能在Netflix中重溫。宋智孝亦有接受訪問，分享她對劇集完播的感想，可是她全新的瀏海造型意外搶鏡，被粉絲大讚回春10年。

今年39歲的宋智孝向來凍齡有方，她亦不時素顏出鏡。之前先有網友對比宋智孝在劇中的馬尾造Look，意外撞樣10年前初次出演《Running Man》的樣子，近日她接受訪問的新造型，又一次驚艷到大家！一直以長瀏海示人的宋智孝，最新換上空氣瀏海，立即有回春10年的效果。造型馬上引來粉絲熱議，更有人留言「姐姐靚得太過份了」。

宋智孝換上空氣瀏海後，立即回春10年！（Creative group ING）

點撃睇宋智孝新造型：

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宋智孝接受訪問時被問到劇集完播心情，她表示一邊因「終於結束了」而很舒暢，另一邊又因「現在真的要結束了」，需要與演員們和導演等分開而覺得遺憾。宋智孝在劇中一人飾演兩角，除了飾演單親媽媽外，亦飾演香港女子「譚子怡」。可是宋智孝則表示這次因時間不足，廣東話對白採用了配音方法，希望下次能親自嘗試用廣東話拍劇。

宋智孝飾演香港女子，表示下次想嘗試廣東話拍劇。（劇照）