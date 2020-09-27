竹內結子逝世│生前最後出席活動無異樣　過萬網民留言：接受不了

日本女星竹內結子今日凌晨（27/9）被發現陳屍在東京家中，而今年一月她才誕下小兒子，9月時亦有出席代言活動，目前日本警方正在調查中，不排除自殺的可能性，而其友人對於她的死訊則感到震驚。另一方面亦有業界消息傳出，她是因為照顧小朋友而承受壓力，疑似出現產後憂鬱的跡象。

竹內結子生前最後一個活動。（IG：yuko_takeuchi0401）

竹內結子最後一次出席公開活動是本月1號出席代言活動，活動上她神情無異，現場更大談當父母的職責，事後亦在IG發布新帖子說：「大家～暑假期間，你渡過了愉快的時光嗎？」只不過大家想不到這是她最後一次的公開活動和最後一個IG Post，令網友感到非常傷心，大批網友前往她IG的這個帖子說接受不了現實，也表示希望竹內結子一路好走，現時這個帖子已經有過萬網民留言。

按圖回顧竹內結子演藝之路：

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