蘆名星身亡︳曾與三浦春馬演出《血色星期一》　相繼猝逝震驚劇迷

日本女星蘆名星14日被發現在新宿家中身亡，享年36歲，死因正在調查中，目前不排除自殺。她和已故男星三浦春馬2008年曾一起合作《BLOODY MONDAY》（又譯：《天才駭客F》、《血色星期一》），過去擁有無數代表作，令粉絲震驚惋惜不已。

蘆名星在《BLOODY MONDAY》扮演警察「南海薰」，黑色長髮是招牌造型，戲裡專門調查恐怖攻擊事件，和男主角三浦春馬有眾多對手戲，顏值和演技受到肯定。一部日劇卻有兩大主演級演員離世，前後相隔不到2個月，加上又是星期一逝世，令網友痛心「告訴我是騙人的」、「那是我最愛的日劇」、「演技令人印象深刻」、「太震驚了」。

除了在日本走紅，蘆名星曾挑戰國際影壇，演出荷李活電影《絹戀 Silk》，是少數知名度闖出海外的日本女星。她近年持續有代表作，包括大河劇《八重之櫻》、人氣刑事劇《相棒》扮演記者等，年初演出冬季日劇《忒修斯之船》，可說曝光度並不低，不料會突傳噩耗，讓眾人措手不及。

除了在日本走紅，蘆名星曾挑戰國際影壇，演出荷李活電影《絹戀》，是少數知名度闖出海外的日本女星（官方宣傳海報）

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