竹內結子逝世|16歲原宿被發掘　懷念「笑顏女王」的短髮小秘密

日本女星竹內結子今（27日）被發現陳屍在東京涉谷家中，據警方現場研判不排除是自殺，終年40歲，離世消息傳開之後震驚各界。竹內結子由出道至今形象正面，特別是她的招牌燦爛笑容總是帶給人滿滿的正能量，所以令她有「笑顏女王」的稱號，其實除了大家較熟知她這一面之外，她還有一些較少人知道的事，讓我們一起回顧回顧吧！

竹內結子有「笑顏女王」的稱號。（網上圖片）

眾所周知，竹內結子在1996年以電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道，當年她只是16歲而已。她之所以能夠以演員身份出道，並不是她主動出擊不斷投簡歷去各間事務所，原來她是被星探發掘而進入娛樂圈的。據指在16歲那一年在讀中三的竹內結子，在暑假期間同朋友在潮人之地原宿逛街，就在這個時候她被星探相中力邀試鏡做明星，果不然憑著出色的外表獲得青睞，順利加入SD事務所而出道。

在事隔三年之後，竹內結子憑着連續劇《明日香》而大受歡迎令其知名度日增。在她成名之後出演不少作品，而出演的角色大多都是扮演溫柔女生，所以在劇中不時展現燦爛的笑容，令觀眾覺得好溫暖，就好似《笑顏的法則》﹑《女婿大人》等等，讓她被封為「笑顏女王」的稱號。

竹內結子在1996年被星探發掘出道。（網上圖片）

雖然竹內結子在劇中總是給人溫柔﹑甜美的印象，其實戲外的她是一位極男仔頭個性的女孩。從竹內結子喜歡以短頭髮示人的形象就略知一二，因為多數日本女孩會較喜歡留長髮，因為可以塑造多種造型，但竹內結子的個性就比較似男仔，所以她曾經講道從小就喜愛剪短頭髮，而且是愈大就會剪愈短。

另外，據竹內結子在學時期的好友透露，一般女學生參加課外活動都會選擇較網球﹑排球之類的球類活動，但奈何竹內結子就同一般女學生與眾不同，竟然鍾愛男孩子較喜歡的漫畫類活動，於是就參加漫畫研究會。除此之外，她還很喜歡踢足球，每每一放學就要踢一場，個性同她的外型完全大相逕庭。

竹內結子的個性原來比較男仔頭。（視覺中國）

在學時期天真活潑好動如男孩子的她，原來都是一位愛美食的人。據指在一次參加校外宿營的活動中，竹內結子就親自調製了咖喱的食物，在記錄是次宿營的作文中她竟大讚自己調製的咖喱煮得出色，又為買不到心愛的朱古力食物而大動肝火等，從這一些記錄可知她是一位可愛之人。

竹內結子亦是一位愛美食的人。（網上圖片）

不過較為男孩子的個性從她16歲開始之後就稍為有所改變，因為進入娛樂圈之後角色給予她不同個性，久而久之就變得有女人味，總是給人溫柔印象，招牌笑容完全是無懈可擊。

另外，在她成名之後不少人覺得她同另一日本女星松嶋菜菜子非常相似，因為松嶋菜菜子都是以短髮示人，而且她的笑容又非常甜美，氣質上二人給人感覺是溫柔女生，所以容易令人混淆。

不少人覺得竹內結子同松嶋菜菜子非常相似。（網上圖片﹑Thomas0919微博圖片）