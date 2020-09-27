【竹內結子逝世】17歲演《午夜凶鈴》首遇害者　遭嚇怕而避演鬼片

日本著名女星竹內結子今日（9月27日）凌晨被發現陳屍在東京的寓所內，終年40歲。16歲出道的竹內結子拍過不少為人熟悉的電視劇及電影，前者包括日本廣播協會「晨間劇」《明日香》、《午餐女王》及《冰之驕子Pride》等；而後者則有《藉著雨點說愛你》、《春之雪》及《午夜凶鈴》等。

竹內結子憑《藉著雨點說愛你》獲提名第28屆日本電影學院獎最佳女演員獎。（《藉著雨點說愛你》劇照）

竹內結子參演過不同類型的電影作品，而她的銀幕處女作品是《午夜凶鈴》。電影是改編自日本著名作家鈴木光司的同名小說，由中田秀夫執導；松嶋菜菜子及真田廣之主演。當年電影與原著小說最大的差別就是主角由男記者改為女電視記者，而電影首位被害者大石智子就由竹內結子飾演。

竹內結子曾因拍攝《午夜凶鈴》後就一直避開拍攝鬼片。（《殘穢：被詛咒的房間》劇照）

《午夜凶鈴》在1998年日本上映時造成轟動，導演把原著小說結合現代社會的錄影帶、電視及聲納探測儀等儀器，成功塑造出恐怖的真實感。電影在亞洲地區播出後，各地的中、小學生都不敢開電視及接電話。電影影響可見一斑，更為日本之後的恐怖電影，如《鬼來電》系列等帶來可觀的票房收入。

當年竹內結子參演《午夜凶鈴》時大約17歲，但都被貞子影響非常深遠。（《午夜凶鈴》劇照）

當年竹內結子參演《午夜凶鈴》時大約17歲，雖然戲份不多，但電影也影響她非常深遠。竹內結子曾在昔日訪問時稱非常「怕鬼」，並指出在接拍《午夜凶鈴》後，就一直避開不拍鬼片，當她宣布接拍《殘穢：被詛咒的房間》時都震驚不少影迷。其實之後竹內結子都有解釋再度參演鬼片的原因，她指出因為曾與導演中村義洋合作過四次，就在沒有多問的情況下便答應了導演的邀請。可是在答應演出後才知道是一部鬼片。

當年竹內結子（左）在《午夜凶鈴》中飾演首名遇害者大石智子。（《午夜凶鈴》劇照）

《午夜凶鈴》上映18年後再演鬼片

當時竹內結子曾透露在《殘穢：被詛咒的房間》後，她就決心不再拍鬼片。當時她曾表示，每次拍完戲最難捱的是回家後的狀況：「對自己屋企的起疑，擔心自己會不會也帶著『殘穢』回家，總之就愈想愈恐怖。」至於讓竹內結子決心不再拍鬼片，是因為她在拍攝時曾發生過不少怪事，連導演中村義洋都曾承認有關怪事。中村義洋曾稱，在剪接其中一場戲時發現多了一隻手，又在竹內結子與橋本愛在咖啡店會面一幕時，竹內結子後面竟站著一個男人。導演及攝影師坦言，這事絕對不會發生，否則劇組會叫該名男人離場。就是因為這次的經歷過分恐怖，因此竹內結子也宣布決不再拍鬼片。

因為導演中村義洋的緣故，竹內結子再次參演《殘穢：被詛咒的房間》。（《殘穢：被詛咒的房間》劇照）

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