竹內結子前夫中村獅童偷食令童話破滅　與現任丈夫姊弟戀幸福甜蜜

日本著名女星竹內結子今天驚傳倒斃家中，送醫後證實死亡，終年40歲。當地警方初步推斷其自殺的可能性極高，現正調查動機。有業界消息傳出，她是因為照顧小朋友而承受壓力，似有出現產後憂鬱的跡象。竹內結子於1996年出道，多年來拍了多部日劇和電影，即使已為人母仍沒有放下事業，至今一直是日本藝能界的一線女星，最為香港人熟悉的其中一部作品，是她與前夫中村獅童合演的電影《藉著雨點說愛你》，當年票房大賣47億日元（約港幣3億5千萬元），亦是兩人的訂情作。

竹內結子自殺身亡。(竹內結子ig)

竹內結子於2005年與中村獅童因為合作主演這部電影而撻着，兩人戲假情真共譜戀曲，由戲裡愛到戲外，延續了戲中的浪漫愛情故事。二人的感情更是一日千里，發展迅速，於同年奉子成婚，被視為金童玉女且備受外界祝福。二人婚後育有一子，一家三口原本過着幸福的家庭生活，可是卻有傳中村獅童婚後經常深夜不歸家，又跟女性外出聚餐，留下老婆和兒子在家。於2006年更驚傳出中村獅童酒駕載女星岡本綾返家，之後又被指離婚女星高岡早紀兜風約會，令竹內結子心碎不已。兩人的夫妻關係慢慢出現了裂痕，不久便傳出分居的消息，並於2008年正式離婚，結束了這段只維持了3年的婚姻。

她與前夫的訂情作。(劇照)

竹內結子離婚後，兒子的撫養權歸她，她沒有拿取前夫的贍養費，成為堅強的單身事業型媽媽。她於2009與比她小5歲的男星中林大樹因合演電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》而認識，對方亦是她的同門師弟。有指竹內結子再嫁，是她兒子給予她信心，因為兒子經常和中林大樹見面，他十分支持媽媽可以再次找到幸福。竹內結子與中林大樹於去年2月結婚，今年1月誕下細仔。

竹內結子與現任丈夫中林大樹。(vcg/ 網上圖片)

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