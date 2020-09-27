竹內結子逝世│前夫中村獅童頻爆桃色新聞　形象插水事業下滑

現年40歲的日本女星竹內結子今天（27日）被發現在家上吊身亡後，震驚整個日本娛樂圈，同時令不少網友傷心。而竹內結子生前有兩段婚姻，第一段是與日本男星中村獅童，二人在電影《藉著雨點說愛你》後戲假情真，於2005年奉子成婚，不過隔年中村獅童因酒駕被拘捕，同年更被拍下與女星的會，頻頻被爆出負面新聞，令竹內結子心碎，二人在2008年正式離婚。另一段婚姻則是與比她少5歲的男演員中林大樹，通過電影《染血將軍的凱旋》而相識。

呢一幕好經典。（電影截圖）

中村獅童當時不斷被網民責罵，那時竹內結子是「國民女神」，他們這段婚姻只維持了三年，中村在結婚期間不斷被爆與女星私下約會，在正式離婚後隔天又與女星鈴木砂羽一起去吃烤肉。中村完全不懂收斂的行為，被網友封為「賤男」，他的形象亦因此受損，人氣大不如前，事業也因此下滑。

中村事業高峰早已成過去。（IG：shido_nakamura）

離婚後的中村的緋聞還是與多位女星關係糾纏不清，在2015年時，與比自己少11歲的模特足立紗織入紙結婚，之後開始收心養性，現時在他的社交網站不停發布與兒子的溫馨照片。

依家已經收心養性。（IG ：shido_nakamura）

而在2017年5月中村在定期身體檢查中發現患上早期肺腺癌，幸好發現是初期，若是規律接受治療，痊癒機會極高。中村為了專心住院治療，同年宣布無限期暫停演藝活動，中村於2019年開始復出拍電影和電視劇。

周日（27日）竹內結子身亡，中村剛巧在前一天於他的IG發布了兒子的照片 ，不少網友到中村的IG留言責罵，不過也有網友呼籲其他人該冷靜一下，不要因為竹內結子的離世而攻擊中村，不要再用言語攻擊中村，希望大家刪掉惡意留言。

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按圖回顧竹內結子演藝之路：

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