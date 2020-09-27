愛回家｜童顏羅毓儀扮機心女路小小勁搶鏡　入行未夠一年極速上位

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》第1010集就講到熊尚善（滕麗名飾）在工作上出現了一個競爭對手路小小，路小小以楚楚可憐的樣子在簽書會上成功吸引了一大群毒男支持者，但其實路小小是一個充滿機心又扮無辜的女生，還設計陷害熊尚善以獲得注意，從而令自己新書大賣。

羅毓儀飾演「路小小」有一整集發揮演技。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

其實這位飾演「路小小」的羅毓儀（Yuki），一早就已經在《愛．回家之開心速遞》出現過不少次數，曾飾演女學生、模特兒和《大四喜X小四喜》啦啦隊等角色，在第888集中也曾經以「路小小」角色出鏡過三分鐘。

真係有眼淚，羅毓儀又幾好戲。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

據知現年24歲的羅毓儀（Yuki）為一名新演員，於2019年入讀第30期無綫電視藝員訓練班後，就加入無綫電視成為基本藝人合約藝員。今次演出可謂是她畢業以來佔最重戲份的一次，除《愛．回家之開心速遞》外，她也會參演新劇《一笑渡凡間》、《換命真相》和《兒科醫生》，以入行年資來說，上位速度快過火箭！

羅毓儀在《愛．回家之開心速遞》第888集「閃現」三分鐘。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

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